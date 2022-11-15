История разрешилась благополучно. Иллюстрация из архива. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

О скандальной истории, всколыхнувшей общественность Приморья, стало известно в воскресенье, 13 ноября. 10-летняя Вера якобы убежала от пьющих родителей в Дунае, предпочтя провести ночь в подъезде на двух ковриках, нежели чем с семьей. Оказалось, маму и папу беглянки соседи обвинили преждевременно. В истории все запутаннее, чем рассказали в социальных сетях. «Комсомольская правда – Владивосток» публикует детали череды случайностей со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Вот как все было. В доме на Советской, 12, пьяные соседи попросили у семьи помощи. Дело в том, что у них с семьей Веры смежный балкон. К себе жильцы подшофе пробраться не смогли – сломали ключ. А вот через квартиру якобы пострадавшей (забегая вперед, отметим, с девочкой все хорошо) соседи смогли бы попасть к себе. Оказавшись на балконе второго этажа, гости начали вести себя шумно. Вера не на шутку испугалась – ребенка можно понять, вдруг воры. Тогда бойкая девчонка надела пуховик, шапку, да и выбежала в подъезд. Испуг дезориентировал Веру, в итоге она задремала на лестничной клетке одного из этажей.

Полицейским несовершеннолетняя пояснила, что банально побоялась возвращаться домой. Пошла к соседке. Далее и начался «кипиш», из которого и зародилась версия, что Веру нашли едва ли не без сознания в холодном неотапливаемом подъезде.

Семья беглянки тоже переживала за судьбу дочери, хоть и с 2020 года ее мама и стоит на профилактическом учете за неудовлетворительную опеку. Но правда в том, что алкоголь оказался действительно не при чем. Оба родители были трезвы, несмотря на сообщения СМИ и соцсетей.

Глава семьи немедленно вышел искать Веру, как только узнал о пропаже от ее 9-летней сестренки. Именно она рассказала о ЧП, как только шумные соседи ушли. Где-то в 7 утра родитель вернулся домой, не найдя дочь. Как именно они разминулись, остается загадкой. Однако в остальном показания членов семьи сошлись.

И все таки маму ждет административное наказание по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Речь о штрафе до пяти тысяч рублей, а максимальной санкцией может стать арест до четырех суток.

Как ранее писала «Комсомольская правда – Владивосток», жители Дуная в социальных сетях переживали, что про их поселок вновь появился в новостном поле Приморья не в лучшем свете. Что ж, завершенная история со всеми деталями выглядит совсем не так ужасающе, как показалось на первый взгляд.

ОБНОВЛЕНИЕ НА 15:44. В региональной пресс-службе УМВД официально подтвердили произошедшее в комментарии:

– Родители школьницы привлечены к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

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