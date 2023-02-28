«Просто выполнили свою работу»: полицейские – о спасении семьи на железнодорожных путях в Приморье

Инспекторы ДПС Олег Федров и Роман Ремиз молниеносно отреагировали на случившееся. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Трагедией едва не закончилось ЧП на железнодорожных путях в Приморье. Легковой автомобиль застрял на рельсах из-за оторванного колеса. Самостоятельно выбраться из западни водитель универсала не смог, и тогда на помощь пришли полицейские. Сотрудники ГИБДД молниеносно и профессионально отреагировали на экстренную ситуацию и спасли супружескую пару от столкновения с приближающимся поездом. Но обо всем по порядку – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В этот день полицейские патрулировали маршрут №2 – Левый берег. Близился вечер, дежурство проходило без происшествий. В какой-то момент сотрудники приметили автомобиль, остановившийся на жд путях. По неизвестным причинам машина марки Nissan Expert прекратила движение, задние колеса остались на переезд.

– Мы с коллегой побежали к машине, чтобы узнать, что случилось. В салоне сидела женщина, мужчина на тот момент вышел из авто и не знал, что сделать и как убрать транспорт. Я осмотрелся и увидел девушку – дежурную по переезду. Попросил, чтобы она закрыла путь, – рассказал корреспонденту «КП – Владивосток» инспектор ДПС Олег Федоров.

В этот момент шлагбаум перед железными путями закрылся сам – приближался поезд. Этот факт добавлял моменту остроты, медлить было нельзя. В УМВД России по Приморскому краю рассказали, что дежурная по переезду Ружинской станции Наталья Корф сразу же связалась с машинистом поезда, который в итоге применил экстренное торможение.

В этот момент по счастливой случайности неподалеку от места ЧП проезжал эвакуатор. Воспользовавшись удачно подвернувшимся моментом, полицейские обратились за помощью к габаритному транспорту. Спецтехника погрузила застрявший на жд путях автомобиль. У транспорта, кстати, как стало известно позже, оторвалось переднее левое колесо из-за технической неисправности – вырвало шаровую.

Пока эвакуатор грузил автомобиль, сотрудники полиции отвели водителя и его спутницу в безопасное место. В беседе выяснилось, что попавшие в беду приморцы муж и жена. По словам одного из полицейских, на вид супругам 40-50 лет. На вопрос, как водитель и его пассажирка отблагодарили «спасителей», второй инспектор ДПС Роман Ремиз, принимавший участие в операции по вызволению авто с путей, ответил скромно.

– Мы же полиция, это наша работа. Не за что благодарить!

К словам коллеги присоединился и Олег Федоров.

– Просто выполнили свою работу, ничего героического.

Оба сотрудника работают в МВД не так уж и долго: 30-летний Роман Ремиз трудится уже шестой год, а 23-летний Олег Федоров служит в органах три года. За это время, признались собеседники «Комсомолки», случались разные происшествия. Как говорится, всего и не упомнишь. Однако об одном случае, как выяснилось, мы уже писали ранее.

В ноябре 2022 года в Лесозаводске развернулась настоящая киношная погоня. Оказалось, что тогда задерживал пьяного гонщика один из «спасителей» – Олег Федоров. Подобное – не редкость, чего не скажешь об истории с жд путями.

– Раннее я не сталкивался с похожими ситуациями. Но периодически происходят аварийные ситуации на дорогах, когда медлить нельзя и нужно принимать быстрые решения для устранения аварийных ситуаций, – подытожил полицейский.

В ведомстве, кстати, слаженную и оперативную работу сотрудников тоже отметили – руководство похвалило и даже назвало героями. Водителя и его жену, которым помогли правоохранители, в полиции больше не видели.

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