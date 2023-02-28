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НовостиВладивосток28 февраля 2023 0:23

Машина застряла, приближался поезд: семейная пара чудом избежала трагедии на путях в Приморье

Полицейские спасли семейную пару из машины, застрявшей на ж/д путях в Лесозаводске
Юлия ШЕСТЕРНИНА
Автомобиль застрял на улице Набережной в Лесозаводске.

Автомобиль застрял на улице Набережной в Лесозаводске.

Фото: УМВД России по Приморскому краю

В Лесозаводске патрульные спасли семейную пару от приближающегося поезда. Во время переезда железнодорожных путей у супругов сломался автомобиль. Когда казалось, что трагедии не избежать, им на помощь пришли сотрудники полиции. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Лейтенанты полиции Олег Федоров и Роман Ремиз находились на патрулировании в районе железнодорожного переезда на улице Набережной, как вдруг заметили легковой автомобиль, стоящий на путях. Водитель объяснил, что во время движения у машины отлетело переднее колесо. Мужчина вышел посмотреть поломку, а его супруга осталась в салоне. В этот момент сработала сигнализация – к переезду приближался поезд.

Полицейские пришли на помощь приморцам во время ЧП.

Полицейские пришли на помощь приморцам во время ЧП.

Фото: УМВД России по Приморскому краю

В УМВД России по Приморскому краю рассказали, что дежурная по переезду Ружинской станции Наталья Корф начала связываться с машинистом, а полицейские в это время оперативно уводили людей в безопасное место и пытались вытолкнуть автомобиль с железнодорожных путей. Несмотря на то, что ни вручную, ни с помощью троса этого сделать не удалось, скорость грузового состава была небольшой, а водитель локомотива применил экстренное торможение и сумел избежать столкновения.

Убрать автомобиль удалось с помощью эвакуатора всего за несколько минут. Сотрудники полиции и специалисты компании «Экспресс Приморья» действовали оперативно и слаженно, чтобы не допустить трагедии.

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