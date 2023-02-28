Так выглядел Ботанический сад во Владивостоке в начале марта 2022 года. Фото: Дарья НАУМЕЦ

Весна в Приморье – крайне непредсказуемый сезон, и дать точный прогноз на все три месяца невозможно. Вспомните, когда в мае лежали ледяные горки, а в апреле припекало. Мы поговорили с метеорологами портала «Примпогоды», и они рассказали, какой бывает весна во Владивостоке и Приморском крае, а также чего стоит ожидать от марта 2023 года.

ПОРТРЕТ ВЕСНЫ

1 марта – это лишь старт календарной весны, а во Владивостоке этот сезон начинается тогда, когда среднесуточная температура воздуха переходит через отметку в ноль градусов и постепенно повышается. Температура воздуха довольно сильно колеблется в приморской столице: от -5 до +20 градусов, но в среднем это примерно +5…+10°C. Согласно многолетним наблюдениям синоптиков, обычно такое наступает примерно 26-27 марта, хотя в последние 30 лет тенденция меняется – март все чаще становится теплее, и дата начала солнечного и, не побоимся этого слова, нежного сезона сместилась на 23 число.

Метеорологи отмечают – весны бывают теплые и холодные, ранние и поздние, дружные и затяжные; все зависит от циркуляции и температурного фона. В дальневосточном центре весенний период длится от 43 до 93 дней, в среднем же – 60 дней.

В «Примпогоде» привели примеры. Теплой весна была в 1975-м, а холодной в 1915 и 1984 годах. Рано пришло тепло в 1959, 1990 и 2002 годах (4 и 9 марта), а крайне поздно – 4 апреля – в 1984-м. Самые долгие весны длились 91-93 дня, они были в 1983 и 1997 годах. Теплый период был коротким (до 30-34 дней) в 1911-м и 1949-м.

Для месяцев с марта по май характерны теплая и солнечная погода в начале и прохладной с частными туманами в конце.

ФЕНОЛОГИЯ В ДЕЛЕ

Фенология – это наука о сезонных явлениях природы, сроках их наступления и причинах, определяющих сроки. В Приморье, как говорят фенологи, весна начинается с проталин среди белого снега и с зацветания серой ольхи. Явный признак прихода тепла – массовый прилет птиц; сначала в родные гнезда возвращаются те, кто улетел первым.

Сначала теплеет в западных и южных районах Приморья, уже в последние дни марта здесь стабильно выше нуля. В первые десять дней апреля ласковая погода распространяется на остальную территорию региона.

Становится больше дождей, в среднем выпадает 30-60 миллиметров. Однако при этом из-за дефицита осадков, низкой относительной влажности и сухих ветров юго-западного, западного направлений в западной части края (особенно в мае) отмечаются засушливые явления на полях и высокая пожароопасность леса. К слову, в 2023 году пожароопасный сезон стартует 15 марта. Документ уже подписан.

МАРТ 2023 ГОДА

Как передают синоптики «Примпогоды», средняя месячная температура воздуха в марте 2023 года ожидается около -2…-7°C, в горных районах до -9°C, на южном побережье около 0°C, что близко к средним многолетним значениям.

Осадков выпадет больше среднего многолетнего количества.

К слову, глава Примгидромета Борис Кубай уже рассказал, какой будет погода на 8 марта – Международный женский день.

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