Названа дата возобновления работы сгоревшего паназиатского ресторана Zuma

Фото: предоставлено командой Zuma.

Крупнейший паназиатский ресторан на Дальнем Востоке готовится вновь принимать гостей. Уже в июне обновленная Zuma распахнет свои двери, но уже в новом месте. Об этом рассказала генеральный директор Мария Иноземцева. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Печальные события декабря не стали поводом для команды опускать руки, рассказала Мария. Никакой пожар оказался не в силах остановить деятельность по продвижению гастрономии Дальнего Востока.

– Мы делали фестивали «На Гребне!» и «Держи Краба!», в которых участвовали больше сотни ресторанов по стране и за ее пределами. Участвовали во всех городских активностях и ездили по краю совместно с ТИЦ. Когда такой большой труд по налаживанию внутренней работы встречается с хорошей интегрированностью нашего ресторана в жизнь Владивостока и не только, то возможности появляются сами, – отметила Иноземцева.

По ее словам, им предложили сразу несколько вариантов помещений для работы. Но в итоге остановились на Новотеле. Именно там появится новая Zuma, концепцию которой переосмыслили вместе с LPTV DESIGN.

Напомним, один из символов Владивостока в ночь на 7 декабря был уничтожен дотла. Мощный пожар вспыхнул в Zuma на Фонтанной, 2 практически за минуты.

После этого директор ресторана дала «КП – Владивосток» интервью, в котором рассказала о дальнейшей судьбе заведения. Zuma откроется на прежнем месте через 3 года, а пока команда работает над несколькими проектами, среди которых dark kitchen, когда есть кухня, но нет ресторана, а также Pop up, суть которого сделать что-то свое, но на базе другого заведения.

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