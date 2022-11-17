Новогодний городок на центральной площади Владивостока, 2021-2022. Архив «КП».
Фото: Дарья НАУМЕЦ
В преддверии новогодних праздников жителей и гостей Владивостока порадуют стартом зимних ярмарок, которые традиционно открываются в декабре. «Комсомольская правда – Владивосток» выяснила, на каких улицах и что можно будет приобрести в 2022-2023 годах.
На зимних ярмарках всегда можно найти подарки для близких людей, множество интересных украшений для дома, попробовать и купить свежие фермерские продукты для застолья и даже принять участие в мастер-классах. В общем новогоднее настроение и предвкушение волшебства уж точно обеспечены.
24 декабря – 25 декабря
10:00 – 21:00
В главном праздничном «городке», по традиции, развернется ярмарка. Отсюда с пустыми руками не уйдешь – свежее молоко, таежные дикоросы, знаменитый приморский мед, грибы, мясо, рыба и всевозможная выпечка на любой вкус. В преддверии самой сказочной ночи успейте выбрать только лучшее для себя и своих близких.
Кстати, тут же возможно купить и пышную новогоднюю красавицу.
16 декабря – 18 декабря
10:00 – 20:00
Ярмарка сюрпризов в торговом центре «Центральный», где вы найдете различные новогодние игрушки ручной работы, сувениры для подарков самым дорогим и любимым, напитки, деликатесы из Приморья. А еще мастер-классы, дегустации и другие яркие мероприятия, посвященные праздничной тематике.
3 декабря
11:00 – 20:00
На ярмарке в торговом центре «Малый ГУМ» будут представлены аксессуары для взрослых и детей, елочные украшения, декор и текстиль для дома, детские изделия и игрушки, косметика, бьюти-боксы, сладости, наборы ручной работы.
В расписании мероприятий возможны изменения, не зависящие от редакции. Следите за обновлениями.
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