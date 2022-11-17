Новогодний городок на центральной площади Владивостока, 2021-2022. Архив «КП». Фото: Дарья НАУМЕЦ

В преддверии новогодних праздников жителей и гостей Владивостока порадуют стартом зимних ярмарок, которые традиционно открываются в декабре. «Комсомольская правда – Владивосток» выяснила, на каких улицах и что можно будет приобрести в 2022-2023 годах.

На зимних ярмарках всегда можно найти подарки для близких людей, множество интересных украшений для дома, попробовать и купить свежие фермерские продукты для застолья и даже принять участие в мастер-классах. В общем новогоднее настроение и предвкушение волшебства уж точно обеспечены.

ПЛОЩАДЬ БОРЦОВ РЕВОЛЮЦИИ

24 декабря – 25 декабря

10:00 – 21:00

В главном праздничном «городке», по традиции, развернется ярмарка. Отсюда с пустыми руками не уйдешь – свежее молоко, таежные дикоросы, знаменитый приморский мед, грибы, мясо, рыба и всевозможная выпечка на любой вкус. В преддверии самой сказочной ночи успейте выбрать только лучшее для себя и своих близких.

Кстати, тут же возможно купить и пышную новогоднюю красавицу.

ТК «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ», СВЕТЛАНСКАЯ, 29

16 декабря – 18 декабря

10:00 – 20:00

Ярмарка сюрпризов в торговом центре «Центральный», где вы найдете различные новогодние игрушки ручной работы, сувениры для подарков самым дорогим и любимым, напитки, деликатесы из Приморья. А еще мастер-классы, дегустации и другие яркие мероприятия, посвященные праздничной тематике.

ТРК «МАЛЫЙ ГУМ», СВЕТЛАНСКАЯ, 45

3 декабря

11:00 – 20:00

На ярмарке в торговом центре «Малый ГУМ» будут представлены аксессуары для взрослых и детей, елочные украшения, декор и текстиль для дома, детские изделия и игрушки, косметика, бьюти-боксы, сладости, наборы ручной работы.

В расписании мероприятий возможны изменения, не зависящие от редакции. Следите за обновлениями.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Начнем не на самой спокойной ноте»: каким будет 2023 год

Астронумеролог из Приморья составил прогноз на 2023 год (подробнее)

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Людей встречают по одежке, а продукцию по упаковке. Оказалось, что в Приморье производят картонную тару мирового уровня. «Комсомолка» узнала, как ее изготавливают…

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.