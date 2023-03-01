Снаряды летают, а ей все равно: с камчатскими бойцами на все задания СВО ходит кошка

Шилку подобрали беззащитным слепым котенком. Фото: Евгения ГУСЕВА

Боец с позывным 14-ый, который сейчас находится в зоне СВО, передал привет жителям Камчатки и познакомил их с верной подругой по кличке Шилка. Когда-то военные наткнулись во дворе одного из населенных пунктов, в котором выполняли боевые задачи, на маленького котенка. Он буквально помещался лишь на половине мужской ладони, а на глазах все еще была пленка. Беззащитного малыша забрали с собой. Теперь это неугомонная смелая кошка с характером. Как живется Шилке в условиях спецоперации, читайте в материале «Комсомольской правды – Дальний Восток».

– Видимо, от нее отказалась мама-кошка. Когда мы забрали ее к себе в подразделение, она не подавала признаков жизни, еле-еле дышала. А потом отогрелась возле печки, начала потихоньку двигаться и реагировать на еду. Кормили по очереди из пипетки. Ухаживали за ней, как за маленьким ребенком.

Несмотря на то, что котенок был окружен вниманием и заботой, глаза у него не открывались почти месяц. 14-ый рассказал, когда питомец все-таки смог увидеть этот мир, для товарищей это был настоящий праздник.

– Сейчас она полноценный член нашего коллектива, ездит с нами на боевые позиции, даже в окопах она с нами. Ни одного вражеского Микки Мауса теперь не увидишь, она отлично выполняет свою задачу – ловить грызунов.

Свой позывной Шилка получила не сразу, парни долгое время перебирали различные варианты, а потом посмотрели на характер кошки, и поняли, что боевую подругу назовут в честь знаменитой самоходной установки. Да и звучит это прозвище по отношению к кошке очень даже мило и ласково.

– Она даже не боится разрыва снарядов. Начинается обстрел, мы в окопы, а ей все равно, скачет, как ни в чем не бывало.

Когда бойцы отправятся домой, кошку обязательно заберут с собой на Камчатку.

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