Пришло наше время защищать Родину: приморские призывники рассказали, почему готовы отправиться в зону СВО

После получения повести приморцы пошли в военкомат не задумываясь. Фото: Александр ГЛУЗ

В Приморье, как и во всей России, 21 сентября объявили о частичной мобилизации, возле военкоматов стоят очереди призывников, которые вот-вот отправятся защищать Родину. Будущие бойцы объяснили, почему они добровольно решили принять участие в СВО.

Многие после получения повести прибыли в военкомат не задумываясь. Объясняют приморцы это тем, что их близкие, в том числе их отцы, отправились в Донбасс, и пришла их очередь отдать долг Родине.

– Наша задача состоит в том, чтобы сохранить мир и спокойствие. Раз такая ситуация сложилась, мы все должны мобилизоваться и помочь, чтобы наши прадеды, деды, отцы гордились нами. В свое время они отстояли наше государство, и теперь пришло наше время, мы должны быть достойными потомками.

Другие же решили принять участие в частичной мобилизации, чтобы защитить своих детей.

У одной из жительниц Приморья на защиту Родины пойдут ее сыновья 49 и 44 лет.

– Я всем ребятам говорю, что не надо бояться, надо идти оберегать страну, а мы, женщины, будем поддерживать вас в тылу.

«Комсомольская правда – Владивосток» писала другой материал, где призывники рассказывали о частичной мобилизации. Ее проведение поддержали многие общественные деятели, например, председатель владивостокского совета ветеранов Владимир Макаров, лидер Приморского отделения движения «Матери России» Татьяна Заболотная и председатель региональной общественной организации ветеранов морской пехоты Владимир Лобастов.

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