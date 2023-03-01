Редкий осиротевший леопард попал в объектив новой камеры в Приморье

Новая камера поможет приморским специалистам дистанционно наблюдать за леопардом. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

Необычный подарок сделали сотрудники национально парка «Земля леопарда» своему редкому подопечному в честь Всемирного дня кошек. Новая камера поможет ученым дистанционно наблюдать за леопардом, отслеживать его состояние даже ночью, а также следить за развитием и охотой хищника. Специалисты уже поделились первыми кадрами с Leo 260M. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Детеныш Leo 260M попал в Центр реабилитации в Приморье, когда остался без матери. Произошло это летом 2022 года, а случай вынужденного изъятия хищника из дикой природы был зафиксирован в Приморье впервые. Совсем недавно самцу исполнилось десять месяцев. В период начала охоты редкой краснокнижной кошки, старая камера сломалась. Именно поэтому сотрудники национального парка купили новое оборудование, функционал которого позволит ученым круглосуточно следить за леопардом. Кроме того, качественнее стала сама «картинка», а благодаря улучшенному «зуму» – приближению специалисты смогут рассмотреть даже шерстинки на шкуре животного.

– Камера стоит напротив грота, где леопард проводит большую часть времени, прячет добычу. У нее более мощный оптический «зум» и подсветка, благодаря чему получаются более четкие кадры во время ночной съемки – видимость практически как днем. Такое оборудование необходимо, чтобы бесконтактно контролировать вольер, не побеспокоив при этом кота. Чтобы успешно вернуться в природу уже этим летом, он должен оставаться диким и избегать человека, – рассказал Виктор Кузьменко, председатель правления МРОО «Центр «Тигр».

Следует отметить, что выпустить краснокнижного зверя планируется через полгода в Уссурийском заповеднике, который находится под управлением «Земли леопарда», чтобы восстанавливать популяцию редких хищников в исторических местах обитания. До своего выхода в естественную среду, детенышу необходимо отточить навыки охоты на кроликов и оленей.

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