Водитель гнался за автобусом: во Владивостоке общественный транспорт протаранил историческое здание судебной коллегии

Случилось все в центре города. Фото: УМВД России по Приморскому краю

В среду, 1 марта, жители Владивостока стали свидетелями необычного ДТП, из-за которого некоторые водители едва не пострадали. Пассажирский автобус №95, скатившийся вниз по дороге, впечатался в историческое здание на Океанском проспекте 1916 года постройки. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

ЧТО-ТО СЛОМАЛОСЬ

Впервые о случившемся рассказали очевидцы в социальных сетях. На кадрах, которые опубликовали приморцы, видно, что задняя часть автобуса серьезно пострадала от столкновения со зданием. Историческая постройка также получила частичные повреждения: на асфальте можно заметить небольшие части обвалившегося фасада.

На место ДТП приехали сотрудники ГИБДД. Некоторые любопытные жители города поспешили запечатлеть все на свои телефоны, другие же проходили мимо автобуса, словно подобное происходит очень часто.

Аварией заинтересовалась прокуратура Владивостока, которая организовала проверку. По информации ведомства, водитель автобуса не справился с управлением. Предположительно, все могло произойти из-за технической неисправности автобуса, но так ли это, предстоит узнать специалистам.

БЫЛ СНАРУЖИ

Проверку также организовали и сотрудники полиции, у которых есть другая версия происходящего. Как рассказали в пресс-службе УМВД по Приморью, в момент аварии водителя не было внутри салона.

– Покинув автобус, мужчина не принял необходимые меры, исключающие самопроизвольное движение транспорта, – прокомментировали представители ведомства.

Стаж вождения приморца – 16 лет. В этом году его не привлекали к административной ответственности, до этого дня. 1 марта на него составили протокол по части 1 статьи 12.19 КоАП РФ (нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств). Минимальное наказание – всего лишь предупреждение, а максимальное – штраф в размере 500 рублей.

Позже полиция в своем Telegram-канале поделилась кадрами аварии. На них отчетливо видно, что несколько секунд автобус стоит на месте, а затем катится вниз, едва не задев проезжающие от площади Борцов революции автомобили. Затем к нему подбегает мужчина, судя по всему, водитель. Кроме здания и самого транспортного средства из-за ДТП никто не пострадал.

ПО ТЕМЕ:

Люди в панике, на месте ЧП специалисты: пассажирский автобус «впечатался» в здание в центре Владивостока

Во Владивостоке рейсовый автобус врезался в историческое здание (подробнее)

Полицейские назвали причину, по которой пассажирский автобус врезался в историческое здание во Владивостоке

Прокуратура Владивостока организовала проверку по факту ДТП (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.