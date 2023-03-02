Технология фальши: как мошенники наживаются на приморцах

Купюры в 1000 рублей одни из самых ходовых, поэтому их подделывают довольно часто. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Жители Приморья все реже используют наличные, чтобы расплатиться в кафе, кино или других заведениях, предпочитая банковскую карточку или даже телефон. И все же – в обороте бумажные деньги есть, как и есть их подделки. Специально для «Комсомольской правды – Владивосток» специалисты Дальневосточного ГУ Банка России рассказали, что же нужно знать, чтобы не попасться на удочку фальшивомонетчиков.

ЧЕМ КРУПНЕЕ НОМИНАЛ, ТЕМ ЗОРЧЕ ГЛАЗ

Преступники чаще всего подделывают банкноты двух номиналов: самого крупного и самого распространенного, так как это для них максимально выгодно. Так, в 2022 году в Приморье более 80% фальшивок были банкноты в 5 тысяч рублей. Второй по величине номинал подделывали редко: за год банки изъяли всего три фальшивых двухтысячных купюры. Это связано с тем, что модернизированные защитные признаки новых бумажных денег имитировать сложно. Поэтому фальшивомонетчики чаще подделывают «ходовые» тысячные – номинал не такой крупный и люди реже обращают на них пристальное внимание. В этом году в числе лжебанкнот с таким номиналом выявили аж 22 штуки. Мизерное число подделок пришлось на 500 и 100 рублей – их всего было по одной штуке. Всего же за год из оборота в Приморье изъяли 151 фальшивку.

– Бывают случаи, что человек получает фальшивку на сдачу в небольшом магазине, на рынке или заправке. К сожалению, не во всех организациях кассы оборудованы специальными приборами для проверки подлинности банкнот, а кассиры не всегда обладают достаточной квалификацией, чтобы увидеть подлог. Риск получить подделку возрастает, когда вы продаете что-то за наличные, например, автомобиль или квартиру. По этой причине сделки с крупными суммами наличности лучше проводить в банках, – рассказал, как защитить себя, начальник Управления наличного денежного обращения Дальневосточного ГУ Банка России Олег Карепов.

Приморцам могут вручить подделку в виде сдачи в небольшом магазине или на рынке. Фото: Даниил ОПАРИН

ВОДЯНОЙ ЗНАК – НЕ ПАНАЦЕЯ

Фальшивомонетчики в первую очередь подделывают наиболее известные защитные признаки. Поэтому ни один из элементов в отдельности не может дать стопроцентной гарантии подлинности. Специалисты Банка России советуют проверять деньги минимум по трем признакам.

При проверке на просвет хорошо видно изображение номинала, выполненное с помощью микроперфорации, сформированной из абсолютно ровных параллельных рядов крошечных отверстий. У подлинной купюры это место с обеих сторон гладкое, поскольку микроперфорация делается лазером. На фальшивках же ее часто имитируют проколами игл, поэтому можно почувствовать шероховатость.

На просвет хорошо виден многотоновый водяной знак. Он обязательно должен содержать плавные переходы от темного тона к светлому, при этом число номинала должно быть светлее, чем остальные его фрагменты. На поддельных деньгах у водяного знака отсутствуют светлые участки, а его очертания слишком четкие.

Некоторые защитные признаки проверяются на ощупь, в частности эмблема Банка России, текст «Билет Банка России» и штрихи по краям имеют выпуклый рельеф.

У крупных купюр есть дополнительные защитные признаки. Так, у банкнот номиналами 5000 и 2000 рублей при наклоне определяется оптически-переменный элемент – эффект, когда меняются цвета изображения и создается иллюзия его перемещения. Например, если при наклоне рассматривать пятитысячную банкноту модификации 2010 года, на переливающемся гербе Хабаровска видно блестящую полосу, которая как будто перекатывается.

Более подробную информацию о признаках подлинности можно найти на сайте ЦБ РФ в разделе «Наличное денежное обращение» или в бесплатном мобильном приложении «Банкноты Банка России». Приложение показывает защитные признаки в интерактивном формате.

Проверить купюру можно и самостоятельно, посмотрев на сайте или в приложении ЦБ РФ информацию. Фото: Даниил ОПАРИН

КОМПЕНСАЦИЯ НЕ ПОЛОЖЕНА

– Человеку, поневоле оказавшемуся обладателем подделки, ни в коем случае не стоит пытаться ею расплатиться – это нарушение закона. При сомнении в подлинности следует сдать банкноту на экспертизу в банк. Экспертиза бесплатна, и в большинстве случаев ее проведут сразу при вас, – отметил Олег Карепов.

Если кассир сомневается в подлинности денег, он относит их к категории сомнительных и передает на экспертизу в Банк России, а клиенту выдает справку с указанием номинала, года выпуска, серии и номера банкноты. Если регулятор признает деньги подлинными, их вернут владельцу или зачислят на его счет соответствующую сумму. Как правило, на процедуру обмена уходит не больше 15 дней.

Если кассир банка с помощью специального оборудования определил, что банкнота поддельная, то он передаст ее в органы внутренних дел. Номинальную стоимость ущерба человеку не возместят, но избавляться от фальшивки, передав ее кому-нибудь другому, точно не стоит. За изготовление и сбыт поддельных денежных знаков грозит уголовное наказание в виде штрафа и даже лишения свободы.

Проверка банкнот на детекторе подлинности валют. Фото: Мария ЛЕНЦ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Приморье выявили 25 «черных кредиторов» и 2 финансовые пирамиды

Многие из мошенников действуют через интернет (подробнее)

Вам подвезут… угрозы: как «черные кредиторы» обирают жителей Приморья

Специалисты рассказали, на что идут мошенники ради денег приморцев (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.