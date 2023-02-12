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НовостиВладивосток12 февраля 2023 4:21

В Приморье выявили 25 «черных кредиторов» и 2 финансовые пирамиды

Многие из мошенников действую через интернет
Екатерина ТИХАЯ
Каждую организацию, предлагающую финансовые услуги, необходимо проверить на наличие лицензии.

Каждую организацию, предлагающую финансовые услуги, необходимо проверить на наличие лицензии.

Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Банк России на Дальнем Востоке подвел итоги 2022 года. Прошедшие 12 месяцев оказались успешными в поиске недобросовестных организаций. Так, в Приморье, Чукотке, Якутии, ЕАО, Хабаровском и Камчатском краях, а также в Амурской, Магаданской и Сахалинской областях специалисты выявили 71 «черного кредитора».

Больше всего их оказалось в Приморском и Хабаровском регионах: 25 и 19 соответственно.

В Якутии действовали 13 таких организаций, в Амурской области и на Сахалине – по шесть и еще по одной – в Еврейской и Магаданской областях.

Как отмечают специалисты Дальневосточного управления Центробанка, многие нелегалы «работают» через интернет. Например, во Владивостоке предприимчивый мужчина выдавал займы под залог автомобилей, свои бренды он назвал PrimAvto и «Продай технику дорого за 1 час». При этом никакого разрешения на такую деятельность у него не было. Те сайты, на которых он рекламировал свои услуги, были заблокированы.

– Причем второй мы проверили по обращению в Банк России человека, ранее также осуществлявшего нелегальную деятельность на финансовом рынке. Предполагаем, что таким образом конкуренты пытались свести счеты, но в результате был выявлен еще один недобросовестный участник финансового рынка, – рассказал детали начальник Отдела противодействия нелегальной деятельности Дальневосточного ГУ Банка России Василий Котлевский.

За прошедший год эксперты выявили в макрорегионе три организации с признаками финансовых пирамид. Две из них действовали в Приморье, а одна – в Еврейской автономии.

– Каждую организацию, предлагающую финансовые услуги, необходимо проверить на наличие лицензии или разрешения Банка России в Справочнике финансовых организаций. Также упоминания об организации, с которой вы намерены сотрудничать, не должно быть в списке компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности.

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