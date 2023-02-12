В Приморье выявили 25 «черных кредиторов» и 2 финансовые пирамиды

Каждую организацию, предлагающую финансовые услуги, необходимо проверить на наличие лицензии. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Банк России на Дальнем Востоке подвел итоги 2022 года. Прошедшие 12 месяцев оказались успешными в поиске недобросовестных организаций. Так, в Приморье, Чукотке, Якутии, ЕАО, Хабаровском и Камчатском краях, а также в Амурской, Магаданской и Сахалинской областях специалисты выявили 71 «черного кредитора».

Больше всего их оказалось в Приморском и Хабаровском регионах: 25 и 19 соответственно.

В Якутии действовали 13 таких организаций, в Амурской области и на Сахалине – по шесть и еще по одной – в Еврейской и Магаданской областях.

Как отмечают специалисты Дальневосточного управления Центробанка, многие нелегалы «работают» через интернет. Например, во Владивостоке предприимчивый мужчина выдавал займы под залог автомобилей, свои бренды он назвал PrimAvto и «Продай технику дорого за 1 час». При этом никакого разрешения на такую деятельность у него не было. Те сайты, на которых он рекламировал свои услуги, были заблокированы.

– Причем второй мы проверили по обращению в Банк России человека, ранее также осуществлявшего нелегальную деятельность на финансовом рынке. Предполагаем, что таким образом конкуренты пытались свести счеты, но в результате был выявлен еще один недобросовестный участник финансового рынка, – рассказал детали начальник Отдела противодействия нелегальной деятельности Дальневосточного ГУ Банка России Василий Котлевский.

За прошедший год эксперты выявили в макрорегионе три организации с признаками финансовых пирамид. Две из них действовали в Приморье, а одна – в Еврейской автономии.

– Каждую организацию, предлагающую финансовые услуги, необходимо проверить на наличие лицензии или разрешения Банка России в Справочнике финансовых организаций. Также упоминания об организации, с которой вы намерены сотрудничать, не должно быть в списке компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности.

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