Представитель похоронной компании повел себя крайне неуважительно. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

От видео, распространившегося в соцсетях Приморья, у нормальных людей волосы встают дыбом и возникает вопрос, кому вообще пришло в голову издеваться над трупом? Ответ есть – своеобразный стендап решил устроить сотрудник городской похоронной службы, вернее, теперь уже бывший работник. Улыбчивый парень посчитал, что шутки у гроба – это уместно, однако в ритуальной фирме юмор не оценили, даже спустя 11 лет. Ведь, как уверяют представители администрации Владивостока, кадры сняты давно, но сам факт глумления над усопшим это не смягчает.

Звездой интернета в одначасье стал специалист городской похоронной службы «Некрополь». Как удалось выяснить журналисту «КП-Владивосток», молодого человека зовут Андрей, но многие его называют «Киндер». Чем это великовозрастное дитя заслужило подобное прозвище – остается только догадываться. По словам сотрудников ритуальной сферы услуг, Киндер в этом бизнесе не первый год, работал до недавнего времени копателем могил на Морском кладбище, а еще – один из руководителей частного похоронного агентства. Искренне надеемся, что умерших в последний путь в этой фирме провожают не таким образом, как на видео.

На кадрах Андрей показывает себя любимого и деревянный гроб, с щелями, словно наспех сколоченный. В нем полураздетый мужчина, судя по всему, родственников у умершего не было, либо человек – неопознанный, иначе объяснить погребение в подобном виде крайне сложно.

– Ой, а кто это у нас тут? Кто это? А ну вылазь! – обращается к усопшему шутник, приоткрывая крышку гроба.

Заканчивается видеосъемка словами «арестант», что вызывает довольно много вопросов. Кого именно Андрей снимал на камеру, знает только он.

Естественно, что подобные кадры взбудоражили общественность и быстро дошли и до представителей МБУ «Некрополь», и до мэрии, в подчинении которой находится похоронная служба.

– По данному факту была проведена служебная проверка. Установлено, что видео было снято в 2011 году. Ввиду открывшихся обстоятельств, сотрудник незамедлительно был уволен. Городская похоронная служба «Некрополь» сожалеет о случившемся и приносит свои извинения за данный инцидент, – прокомментировали «КП» в мэрии Владивостока.

Стоит отметить, что похоронная компания уже не первый раз предстает в негативном свете. Ранее незаконные схемы оказания услуг раскрыло УФАС по Приморскому краю. Нечестная конкуренция стоила фирме штрафа в 500 тысяч рублей. Однако это далеко не все. Ведь к покровительству над ритуальным бизнесом считают причастным экс-мэра Олега Гуменюка. Также на скамье подсудимых оказались два сотрудника «Некрополя», это заведующие крематорием и кладбищем. Разбирательства еще продолжаются.

С оглядкой на череду событий, очерняющих репутацию городской ритуальной службы, очередной неприятный инцидент общественность восприняла крайне остро. Соцсети буквально пестрят негативными комментариями из-за кадров с покойником, оно и понятно. Стоит так же отметить, что для видео 12-летней давности, уж слишком четкая картинка. Хотя, возможно Андрей уже тогда неплохо зарабатывал и приобрел телефон с навороченной камерой, да еще и из «будущего».

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