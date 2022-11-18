Люди пошли в безопасное место: на Камчатке произошло землетрясение

Подземные толчки отмечены недалеко от города Петропавловск-Камчатский. Фото: Камчатский филиал ФГБУН ФИЦ «Единая геофизическая служба Российской академии наук»

У восточного побережья Камчатки 18 ноября августа зафиксировали землетрясение. Сейсмическая угроза, по данным Камчатского филиала геофизической службы РАН произошла в 20:33.

Подземные толчки отмечены недалеко от города Петропавловск-Камчатский, а точнее всего в 100 километрах. По силе тряска равна 5,3 магнитуды. Очаг находился на глубине 69 километров.

В комментариях жители отмечают, что ощутили землетрясение, пусть и по-разному:

– У меня муж на работе несколько понервничал. А мы с сыном на всякий случай пошли в безопасное место в квартире. У нас 4 этаж. В случае чего, если сильное будет, по лестнице бежать нельзя.

– Около Парка Победы неплохо так качнуло.

– Елизово за Половинкой, не сильно, но продолжительно.

При этом утром на территории Елизовского муниципального района зарегистрировали еще одно сейсмособытие, но его жители не ощутили.

Эпицентр расположился в горной местности, в 181 километре восточнее села Мильково. Магнитуда составила 3,9. Очаг находился на глубине 64 километра.

Напомним, что землетрясения для Камчатки – вещь привычная. «Комсомольская правда – Владивосток» уже писала про случай, когда там произошло 10 сейсмособытий за сутки.

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