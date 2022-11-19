Более 100 ветеранов и инвалидов во Владивостоке готовят коллективный иск в суд из-за невозможности получить землю по краевому закону

Тематическая иллюстрация. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Многодетные семьи, ветераны труда и боевых действий, инвалиды различных групп могут рассчитывать на бесплатную землю для садоводства или даже личного жилья. Положено немного немало от 7 до 20 соток, вот только достаются они далеко не всем. По различным причинам это проблема всей страны (соответствующие законы приняты на федеральном уровне), однако Владивосток – эпицентр всяческих бед с реализацией. Ветераны войны, труда, инвалиды и многодетные родители создали активную группу около пару месяцев назад – за это время собралось больше 100 человек. Все они так или иначе не смогли получить обещанный бесплатный земельный участок в черте Владивостокского городского округа. Следующий шаг закономерен – коллективное обращение и суды. Организаторы рассказали «КП – Владивосток», что не собираются мириться с дисфункциональным, по их мнению, краевым законом №90. Коллективное обращение, сообщили корреспонденту, подписать может каждый, кто столкнулся с такими же проблемами. Подробности – в материале.

Сообщество льготников подало главе дальневосточного центра Константину Шестакову и директору КГБУ «Центр развития территорий» Александру Шаляпину коллективное обращение еще 12 сентября. Предложение следующее – выделить в генплане города земли СХ1 (для ведения садоводства). Ведь земли, положенной льготникам по закону, в распоряжении муниципалитета якобы нет. Послание должно было пойти в Управление муниципальной собственности Владивостока, а оказалось прямиком на столе регионального минстроя. Так или иначе, внятного ответа, как считают льготники, жителям не дали ни «ЦРТ», ни министерство. При этом должного отказа ведь тоже не последовало.

Коллективный иск, рассказали участники сообщества, подан, чтобы признать случившееся бездействием. Законные интересы льготников, считает Надежда Филатова, инвалид и один из основателей группы, были нарушены. Для пересмотра поставленного вопроса уполномоченными органами, группа льготных категорий граждан подала Административное исковое заявление суд на главу города и руководителя ЦРТ, в адрес которых и поступало обращение. Льготная категория граждан надеется, что на этот раз сотрудник, обрабатывающий обращение, отправит его в нужное ведомство. Оставить подпись под соответствующими может каждый, кто получал такие же «аномальные» ответы от муниципальных властей. Отметиться и рассказать свою историю можно с 10:30 до 17:30 по будням до 23 ноября. Контактное лицо – +7 902 489-18-01 (Александр).

Напомним, ранее «КП» подробно рассказывала о трудностях льготников. Надежда Филатова, героиня истории, не может получить участок уже несколько лет. По совету специалистов мэрии коллектив создал СНТ «Льготник» (что, к сожалению, тоже не помогло). Власти отвечают «завтраками» или предлагают отдаленные территории. Участки на Артековской, 2, на которые подавала заявления льготница, оказывались либо «для многодетных семей», либо с «особой экологией»… Ответы, касающиеся одного и того же участка, разные. Вот только никакие родители все еще не получили земель, а рядом с заветными «сотками» и вовсе ведется стройка. Аналогичные сюжеты, как стало известно редакции, происходили и с ветеранами труда, и с многодетными семьями, несмотря на вмешательства прокуроров. В последнее ведомство редакция готовит официальный запрос. В то же время сообщество готовит жалобу в Следственный комитет и президенту РФ.

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