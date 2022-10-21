«Комсомолка» постаралась разобраться в истории. Фото: Сергей БАЛАНОВ

В РФ действуют законы, согласно которым многодетные семьи, инвалиды, ветераны труда и боевых действий могут получить бесплатные земельные участки для строительства индивидуального жилья. Но пока нормотворчеством занимается одна ветвь власти, другая – исполнительная – вечно сталкивается с «проблемами» в реализации подобных проектов. Приморский край и Владивосток стали квинтэссенцией всяческих трудностей. С появления федеральных и, что немаловажно, краевых законов (КЗ) прошло больше десяти лет – а толку пока мало. Число тех, кто за эти годы получил землю, едва зайдет за сотню из тысяч желающих. Заметим: среди «счастливчиков», добившихся заветных «соток», «КП» удалось разыскать только тех, у кого получилось сделать это через суд.

Надежда Филатова участок по КЗ-90, гарантирующему возможность инвалида получить землю, борется за клочок земли несколько лет лет. Об истории «КП» рассказал муж пострадавшей, взявший на себя многолетнюю оборону от «завтраков» властей из рук отчаявшейся супруги. Он организовал садовое некоммерческое товарищество «Льготник», чтобы объединить усилия и обратить внимание администрации Владивостока и других органов на проблему. Быстро набралось более 100 человек, которые прошли схожие сценарии. Ответов получали много: то острый дефицит муниципальной земли, то недостаток денег, то отсутствие инфраструктуры. Тут земельное назначение не то, а там – и вовсе ведется стройка. И, к сожалению, не всегда причина отказа соответствует реальности…

«Если б вас было много, тогда…»

О получении участка упомянутые супруги задумались несколько лет назад. Согласно КЗ-90, рассчитывать на бесплатную землю для хозяйства или ИЖС могут инвалиды II и III группы, инвалиды детства, а также многодетные семьи, труженики тыла, ветераны труда и боевых действий (при этом краевой правовой акт подкрепляют 181-й ФЗ и статьи 9-11 и Глава V.1 Земельного Кодекса РФ). В общем-то, стандартный список льготников, между которыми, казалось бы, не должно быть различий.

При подаче заявки человек самостоятельно выбирает участок (как правило, речь о площадях от 7 до 20 соток). Инициатива наказуема. Поэтому желающий сам обязан не просто искать землю на кадастровой карте, но и сделать инженерную схему, провести изыскательную работу – это значит, что несколько раз нужно и съездить на место. Труд титанический (представьте, каким Колоссом должен быть для этого маломобильный житель или пенсионер). Но Надежда не сдавалась. А отказ все равно получила: оказалось, что свободных участков попросту нет. Они, конечно, существуют, но уже определены под нужды многодетных семей. При этом по необъяснимой причине они все также не переданы категории льготников. Так, к примеру, и произошло с участками в поселке Трудовое на Суворовской, 7 (подтверждающие документы, включая ответы Управления муниципальной собственности, есть в распоряжении редакции).

В мае 2022 года семья попыталась взять участок на Артековской в бухте Емар и снова попала в загадочный «квест». Сначала в администрации ответили, что это земля для многодетных, затем – что относится к лесному кварталу и не может быть передана. Последний ответ, как говорится, «убил»: специалисты сослались на наличие редкой флоры в этой площади. При этом застройка, которая ведется рядом, никого не смутила.

– Дефицит земельных участков, возможных для предоставления в целях индивидуального жилищного строительства в рамках закона [837-КЗ о бесплатной земле многодетным - прим.], на территории Владивостокского городского округа составляет более 3 000 земельных участков, – гласит официальное письмо на одно из обращений.

В преддверии выборов в думу Владивостока муж Надежды Филатовой организовал СНТ «Льготник» – товарищество инвалидов, в которое может вступить любой желающий со схожей проблемой. Такое решение паре посоветовал специалист Государственной жилинспекции Дмитрий Решетников, которому «поручил разбираться» мэр Константин Шестаков. Во время «политического бума» из-за выборов вряд ли он мог не отреагировать на многочисленные жалобы. После учреждения СНТ в него вступили более 100 льготников, столкнувшихся с таким же невниманием к их запросам.

– «Если бы вас было много…», – предложил Решетников, – цитирует Филатова слова специалиста, – теперь много. Что изменилось?

В итоге в мэрии, конечно, предложили альтернативы. Решетников, подтверждая притчу во языцех, что «земли в черте города нет», попытался предложить инвалидам участки на островах – мол, там земля свободная. При этом, речь не о Русском и даже не о Путятина… Льготникам буквально предлагают участки если не на краю света, то вдали от места жительства точно. Как добираться? Ответ дали с улыбкой: «на пароме».

Кстати, есть свидетельства, что некоторые участки из зоны застройки жилыми домами (Ж1) перевели под назначение для сельхозземель (СХ1; СХ2), минуя потребности тех самых многодетных семей. Так на кадастровой карте среди «желтых» площадок внезапно появляются «зеленые». И соответствующих приказов об изменении земельного назначения редакции найти не удалось.

«Левая рука не знает, что делает правая»

Несколько казусов вышли даже с обращениями семьи в подведомственные организации. Мэр, получив общее письмо, передал информацию в компетентные органы. Дмитрий Решетников же посоветовал Надежде Филатовой подать заявление в Центр развития территорий.

– Мы это сделали, и конечно, нам пришел отказ, так как правильными действиями была бы подача двух заявлений одновременно: в Управление муниципальной мобственности (УМС) и ЦРТ. Мы ждали месяц обработки заявления. Затем попытались снова – по правилам – документы направили главе Владивостока и в ЦРТ. В последнем обращение приняли, а вот мэрия наше заявление в итоге почему-то отправило минстерству строительства Приморья, которое вообще не уполномочено решать такие вопросы, – сетует Надежда Филатова, – Общественные слушания тоже не проводились.

(Не)публичная кадастровая карта

«КП» побеседовала с несколькими участниками СНТ. Быстро выяснилось, что чаты по обмену опытом в вопросе получения земли льготники организовали еще 3-4 года назад, ну а товарищество помогло консолидировать усилия. Пример Юрия Колбасова, ветерана труда с многочисленными наградами от правительства, очень красноречив.

– У человека была жизнь «дом-работа-дом». Сказал, не может сидеть в квартире – с ума сходит. Небольшой земельный участок (овраг) в поселке Трудовое Юрий Иванович попросил, чтобы сделать на нем огород. Причем всего пять соток! – начал историю Колбасова предприниматель и юрист Георгий Кондаков.

Ветеран труда даже успел немного облагородить участок. На учет как льготника Колбасова поставили, заявление приняли. Финал оказался предсказуем – отказ. Попытку облагородить пустующий овраг в администрации сочли «наличием сооружений», которые, собственно, и мешают предоставить участок.

– В реальности ничего там нет, – уточнил «КП» Георгий, – на карте, представленной кадастровыми инженерами, это отражено.

Судить о причинах отказа могут только специалисты, однако факт, что тот же участок (с теми же загадочными «сооружениями») спустя лишь месяц внезапно передали другому муниципальному предприятию, выглядит как минимум странным решением. Фигурирует в этом МКУ «КРЗН» (Комплексное развитие земель). По словам собеседника редакции, организация часто получает в ведомство площади населенных пунктов. По его мнению, это чтобы «застолбить» участок, и случай Колбасова – далеко не единичный.

Суд в итоге признал действия УМС неправомерными. Дело рассматривали уже несколько раз с учетом апелляции «КРЗН», но до «финала» не дошли. Ответ тот же: наличие «объектов» не позволяет дать участок ветерану труда. А мунпредприятию, которое имеет полномочия выставить землю на торги, – пожалуйста.

И даже если Юрий Иванович, будучи в преклонном возрасте, выберет не воевать за бесплатную землю, а арендовать участков у «КРЗН», то тоже столкнется с проблемой. Информацию об аукционах нужно мониторить на закрытых от широкой общественности площадках. Как это должен делать пенсионер?

Ну многодетным-то дадут?

К сожалению, далеко не всем. Эта категория льготников самая многочисленная – в нее входит и Георгий Кондаков, который тоже хотел бы получить крохотный участок рядом с дачей матери. Мотив простой – отдыхать всей семьей летом. Отцу много раз отказывали, после чего вмешалась прокуратура. Еще в марте 2022 года правоохранители, признав ошибку УМС, требовали изъять участок у «КРЗН», но только после «шлепка» генеральной прокуратуры – в сентябре – мэрия пошла на уступки.

Но даже тогда сказки не вышло. На кадастровой карте участок все еще принадлежит организации. Это значит, что мужчине нужно через суд добиваться документов о том, что это уже не так.

Как уже писала «Комсомольская правда – Владивосток», в дальневосточном центре проблемы обозначились сразу после принятия закона о заветной бесплатной земле. Потом появился Свободный порт (преференциальный режим), резидентам которого тоже нужны участки. Но льготники ведь никуда не делись. Их в Приморье более 122 тысяч.

Даже несмотря на то, что с этой категории жителей все попроще (желающие наугад вытягивают кадастровые номера своих участков без изысканий), всего с 2011 года провели лишь 54 жеребьевки. Многие семьи в итоге не приходили. Их можно понять: ведь предлагают либо очередной кусок леса без дороги, либо «уютное» местечко у черта на куличках. Туманные перспективы получить обещанную инфраструктуру к своим участкам заставляет некоторых браться за дело самостоятельно. Но это единичные случаи. И сил, очевидно, не хватает.

Проблему недавно признали и законодатели. В сентябрьском докладе приморские депутаты назвали возможность получить земли популярной и заявили, что участков действительно не хватает. Предполагается, что вместо земли многодетные приморцы могут рассчитывать на сертификат о единовременной выплате. Обещают, что заменить долгожданную землю на деньги можно только по согласию заявителя. Размер суммы и порядок ее передачи должны рассматривать муниципалитеты на местах, но категории целей утверждены. Потратить выплату можно на строительство жилья, покупку участка, первоначальный взнос по ипотеке или жилищному кредиту.

Нововведение можно признать хорошим стартом. Но это, вероятно, поможет лишь одной категории жителей (и не факт, что суммы покроют хотя бы треть затрат на ИЖС при покупке земли). Да и корень проблемы не всегда в нехватке земель: вспомнить хотя бы громкое уголовное дело депутата ЗС ПК Юлии Толмачевой. Народную избранницу признали виновной в том, что она незаконно оформила на родственников 23 земельных участка. Они как раз-таки и предназначались для ветеранов боевых действий. А экс-мэр Большого Камня Александр Андрюхин, к примеру, по мнению следователей, знал, что в его округе определенно есть 35 многодетных семей. Но обвиняют чиновника в том, что землю для них он «переписал» на родственников. И получал дивиденды. А ведь те самые условные 10 соток могли осчастливить нуждающиеся семьи.

Продолжение? Следует

Учредитель СНТ «Льготник» так или иначе не намерен сдаваться, как и большинство участников товарищества. Ветераны труда, ветераны боевых действий, инвалиды, многодетные матери и отцы готовят коллективное обращение в Следственный комитет и президенту РФ Владимиру Путину. Возможно, провальный законопроект пересмотрят хотя бы на местном уровне.

«Комсомольская правда – Владивосток», в свою очередь, вновь отправит запросы в компетентные органы и администрацию Владивостока.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.