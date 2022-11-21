За снимок с головой кота в руке – на колени: жители Владивостока устроили самосуд над живодерками

Снимок сделан в районе улицы Зои Космодемьянской, 12. Фото: Социальные сети

История с живодерками из Владивостока в одночасье стала резонансной, когда в сети появилась фотография мертвого кота и девушки с неформальным макияжем, которая держала его отрезанную голову. Приморцы пришли в ярость от увиденного кошмара: руки в перчатках, на скамейке пакет, предположительно, с трупом животного. Сотни людей писали гневные комментарии с призывами наказать «убийц», попутно выясняя, что это за личности, где живут и учатся. Местные даже объединялись в команды, скандируя «Самосуд», чтобы устроить совсем еще школьницам суд Линча.

Самосуд

«Ее уже ищут», – этот комментарий отражает настроение первых минут после кровавой публикации. Всего через час на просторах интернета маячил адрес, номер школы и имена обеих авторов чудовищной фотографии. Выяснилось, что снимок сделан в районе улицы Зои Космодемьянской, 12 – многоэтажка на фоне. Одна из девочек учится в школе №35 в восьмом классе.

Свои призывы к действию люди выкладывали в социальные сети. Фото: Социальные сети

«КП» обратилась в образовательное учреждение. Ответила директор Татьяна Спасенникова. По ее словам, об эпизоде стало известно еще до «вскрытия» подробностей общественностью. Само собой, последовали беседы с ученицей, выяснения, после чего она призналась, что снимала на телефон свою подругу, а животное они нашли уже мертвым, но не уточнила – с головой или без нее.

– Мы объяснили ей и родителям, что в ситуации будут разбираться правоохранительные органы и виновницы так или иначе будут наказаны. Раньше мы не замечали подобного и вообще какого-либо девиантного поведения за ребёнком. <…> Для педагогического состава, родителей и учеников нашей школы это стало шоком. Многие обращались, выражали своё возмущение. Однако мы уже оповестили учащихся и родителей, что этот случай не пройдёт незамеченным. С нашей стороны будет проведена и разъяснительная работа со школьниками в рамках классных часов, на родительских собраниях мы также поднимем этот вопрос. <…> Помимо того, отмечу, что наша школа каждый год оказывает посильную помощь приютам для бездомных животных. Планируем в самое ближайшее время организовать такое мероприятие.

Возмездие

Спустя некоторое время в социальных сетях появилось новое видео. На записи одна из школьниц на коленях произносит следующее: «Приношу искренние извинения за то, что мы с моим другом порезали мертвую кошку».

К слову, в одном из Telegram-каналов появился скриншот диалога с одной из девочек, где она объясняет, что общественность подала исковерканную информацию насчет нее. Якобы у барышни есть проблемы, недавно ее выписали из больницы и теперь хотят избить.

– Мне опасно оставаться в городе из-за того, что люди верят тому, что написано в интернете. <…> Сейчас идет разбирательство, завтра я иду в отделение полиции со всеми угрозами, что мне успели написать.

При этом она добавила, что убийством животных не занималась. Это была просто таксидермия (способ изготовления реалистичных чучел животных – прим. «КП»). Судьба же второй девочки-неформалки не известна. О ней можно судить только по информации из органов. Но, можно полагать, что она сложилась не лучшим образом.

– Эти действия – способ привлечения негативного внимания. Таким образом подростки самоутверждаются и за счет более слабых занимаются буллингом. В данном случае – издеваются над животными. Как правило, это делают люди, которые страдают в семье от отвержения и имеют низкую самооценку. Семьи могут быть вполне благополучными, но дети мало контактируют с родителями в силу разных причин, – отмечает психолог медицинского центра ДВФУ, кандидат социологических наук Елена Гаранина. – Они не думают о последствиях, а хотят ежечасный результат. Их не волнует, как отреагируют люди потом.

Эксперт рекомендовала назначить девушкам трудотерапию и отправить их на работу в приют для бездомных животных, где они смогли бы осознать значимость жизни братьев наших меньших. Люди утверждают, что снимавшая на камеру девушка сама из благополучной семьи, но выпивает, курит и просит на это деньги у родителей.

Кстати, в полицию девочки реально пошли, но не по своей воле. Редакция об этом уже писала в отдельном материале. 19 ноября стало известно, что родителям девушек грозит смешной штраф от 100 до 500 рублей. В МВД узнали, что девочкам по 14 и 15 лет. Их обеих опросили в присутствии родителей, а дело передали в следком края. В ведомстве «КП» сообщили, что сейчас проводится проверка по поводу случившегося.

Отметим, что «Комсомольская правда» выступает категорически против насилия над животными. Редакция считает подобные случаи зверством.

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