В универ сбежала с 15 рублями. Как Валентина Маркевич из Приморья пережила войну, удостоилась памятника в Китае и нашла любовь в 70

Валентина Саввична и Николай Прохорович. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Жизнь – лучший сценарист, и она преподнесет очень щедрые подарки, если ты можешь открыть миру свое сердце. Именно об этом говорит судьба Валентины Саввичны Маркевич, известного ученого, которая пережила войну и с 15 рублями в кармане сбежала поступать в институт. После учебы она начала свой путь в науку с преподавателя биологии. За 91 год она успела нырнуть с аквалангом, изучить останки динозавров, ее бронзовую фигуру установили в Китае, а после развода с первым мужем она нашла свою вторую половинку в 70 лет. С Николаем Прохоровичем Сологуб они вместе по сей день. Профессор рассказала «Комсомольской правде – Владивосток», как жить на полную катушку после выхода на пенсию.

ДИТЯ ВОЙНЫ

Героиня нашей истории родилась в селе Корытня Черниговской области (Украина). Когда началась война, им с семьей пришлось бежать до города Измаил, попадая под обстрелы немцев, превозмогая жуткий голод и холод.

– Помню, едем мы в таком специальном автобусе, на котором всех беженцев увозили, как вдруг с неба начинают бомбить. Люди выбежали на мороз и стали разбегаться в стороны как тараканы. Вдоль дороги лесок, а мы туда. Передо мной бежала женщина, красавица с двумя дочками. Упал снаряд, она детей в стороны, а ее убило. Неравнодушные люди схватили сироток под мышки и усадили к себе на колени, когда мы вновь сели в автобус, как только все стихло.

Две старшие сестры Валентины отправились учиться в Одессу, маленькой Вале полагалась буханка хлеба раз в три дня по талону, но его она продавала на рынке. Деньги отправляла девчонкам, а семья практически голодала. Мать заведовала тремя пекарнями в Измаиле, Валя после школы бродила вдоль них голодная. Женщина, если видела, как дочка рядом ошивается, кричала, отправляла домой. А вот если ее не было, кто-то из пекарей выходил и угощал ребенка.

СБЕЖАЛА УЧИТЬСЯ

– Мне сказали, что пока Люда и Алина не отучатся, я после школы пойду работать, поддерживать троих студенток мама бы не смогла. Я втайне отправила документы в Кишиневский университет, меня пригласили сдавать экзамены. Однажды мама дала мне 15 рублей и отправила в магазин. По дороге я встретила подругу, она шла на вокзал провожать ребят, которые отправлялись в Кишинев на учебу. Я к ней «прилепилась», пообщалась с будущими студентами, поезд пошел, я вскочила на подножку и крикнула подружке, чтобы она все рассказала моей маме.

Старшая сестра приезжала к Валентине, привозила еду. Мама в итоге разрешила дочери продолжить учебу, но предупредила, что помогать будет нечем. Все свои университетские годы студентка прожила на стипендию, и в 1965 году получила диплом учителя биологии. Вместе с первым мужем они отправились в Артем, где Валентина Саввична устроилась по специальности в 31 школу. Она очень любила эту работу, дети заслушивались на ее уроках, но через год ей поступило предложение углубиться в изучении палинологии (наука, изучающая пыльцу и споры растений, грибов и бактерий).

ОПРАВДАННЫЙ РИСК

На протяжении 20 лет ученый работала в приморском геологическом управлении Владивостока, где возглавляла лабораторию палинологии. В 1976 году она пришла в систему Академии наук – сначала в Дальневосточный геологический институт, затем в Биолого-почвенный институт (ныне Федеральный научный центр биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии ДВО РАН).

– На работу меня пригласил уважаемый ученый Валентин Абрамович Красилов, в то время он возглавлял лабораторию палеоботаники, созданную в 1972 году. Здесь я и проработала, пока не вышла на пенсию полгода назад. Я стала палеонтологом, палеоботаником, палинологом, черпала из науки все, что только могла. Все эти годы пролетели как один миг.

ЕЕ ПАМЯТЬ УВЕКОВЕЧИЛИ В ПОДНЕБЕСНОЙ

Валентина Саввична смогла с точностью до миллиона лет установить возраст костей динозавров, обнаруженных вблизи китайского города Дзяинь. За это ее бронзовую скульптуру установили в уникальном парке динозавров на месте, где и были найдены древние останки. Рядом с монументом в честь героини этой истории расположены еще 23 человека, внесших вклад в изучение динозавров и палеонтологии. Число научных работ профессора уже перевалило за 200, ее статьи выходят по сей день и пользуются популярностью у зарубежных специалистов.

Среди тех самых знаменитых статуй в парке динозавтров. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Пенсионерка может часами говорить о том, как по спорам и пыльце можно установить возраст окаменелостей и даже то, чем питался динозавр. Она с любовью отзывается о своей работе, но видели бы вы, как она тепло улыбается, когда речь заходит о нынешнем муже. А как они смотрят друг на друга, глядя на эту пару можно с уверенностью сказать, что любовь есть и ей действительно все возрасты покорны.

ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА

– Познакомились мы с Николаем очень интересно. Я проводила лекцию о динозаврах в профессорском клубе, когда я закончила доклад, мне стали задавать вопросы. Мужчина в морской форме с таким интересом подошел к моей теме, не как дилетант. Я еще так удивилась. Моряк, а понимает, о чем речь не хуже, чем я. После этого мы вновь увиделись на встрече Старого нового года, там он пригласил меня на танец. С тех пор мы танцуем вместе уже 20 лет.

Валентина и Николай вместе 20 лет. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Откуда у Николая Прохоровича такие научные познания о динозаврах, стало сразу понятно после знакомства. Хоть профессор и посвятил свою жизнь электромеханике, написал множество научных и методических трудов, в какое-то время он увлекся палеонтологией. А за плечами уже было множество заслуг, например, он принимал участие в монтаже зданий многих крупных предприятий, начиная от КПД-210 и заканчивая заводами «Варяг» и «Изумруд». А дальше в игру вступила судьба и «организовала» эту встречу.

Валентина, ее сын и внук. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

ЭТО ЛЮБОВЬ

Между супругами небольшая разница в возрасте – 6 лет. Но, как говорит Валентина Саввична, она намного моложе своего мужа, как минимум из-за озорного характера. Да и вообще их паре не дашь больше 50, они стараются каждую неделю куда-то выбираться, будь то выставка, ресторан или встреча с друзьями. Прямо при корреспонденте произошел следующий диалог:

– Милая, а нас 7 числа приглашают на мероприятие, будет фуршет. Пойдем?

– А как же!

Вот так все просто. И так происходит все их отношения. Влюбленные умеют слушать и слышать, понимают друг друга буквально с полуслова и с большим воодушевлением рассказывают об их большой семье. У Валентины Саввичны от первого брака один сын, у Николая Прохоровича трое детей. У кого-то уже есть внуки, которые очень просят бабушку и дедушку жить до 100 лет и дольше. В этом году профессора планируют приехать к родным в Турцию. Да и вообще, они разбивают все представления о пенсионерах. Дома у них висит карта мира, на которой супруги отмечают места, где успели побывать. Каждый привносит в жизнь друг друга что-то новое и необычное. Например, Николай Прохорович научил жену нырять с маской, а ведь когда-то она не умела плавать и боялась воды.

Семья очень много путешествует. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

В ЧЕМ СЕКРЕТ?

– Все хотят узнать секрет счастливых отношений, нет единой формулы, которая подошла бы всем, но есть важная составляющая, без нее не получится ничего – это уважение друг к другу, – говорит Николай Прохорович.

– Любовь в 90 лет – совершенно другие чувства. В молодости порой сталкиваешься с партнером с войной противоречий. А здесь живешь разумом. С годами становишься мудрее и даже добрее. Понимаешь, что, самое главное, это понимать друг друга, – добавляет Валентина Саввична.

Супруги очень любят свою семью и гордятся ей. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Счастья в этой семье предостаточно, и супруги им делятся не только друг с другом, но и с родными, друзьями и не обделили нашего корреспондента. Из дома этих замечательных людей невозможно уйти, не выпив чаю и не послушав рассказы о динозаврах, путешествиях и, конечно же, науке, которой они посвятили всю свою жизнь.

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