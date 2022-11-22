Премию «Профессор года» вручили ученому из Владивостока

Екатерина Валерьевна имеет множество заслуг в области науки. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Доктор медицинских наук, заведующий кафедрой общей и клинической фармакологии ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России Екатерина Валерьевна Елисеева из Владивостока стала «Профессором года 2022». Российское профессорское собрание ежегодно выбирает лучших ученых страны, для Приморья большая честь рассказать о таком талантливом специалисте.

Главная цель премии – сохранение и дальнейшее развитие научного потенциала российской науки и высшего образования, стимуляция научно-технического развития и поощрения таких выдающихся ученых, как прекрасная жительница Владивостока – Екатерина Елисеева.

Без доли скромности можно заявить, что Российский профессорский форум – собрание подлинной элиты русского общества. Это очень значимое событие для науки. Без сомнений, все участники заслужили свои награды, внеся огромный вклад в будущее страны.

Екатерина Валерьевна – лауреат в номинации «Медицинские науки», и это далеко не первая ее заслуга. Она написала более 450 научных работ, победила в Х Всероссийском конкурсе «Лучший врач года» в номинации «Врач – клинический фармаколог», состоит в редакционной коллегии журналов «Проблемы стандартизации в здравоохранении», «Клиническая микробиология и антимикробная химиотерапия», «Земский врач».

У профессора огромный опыт в организации и проведения научных исследований в области клинической фармакологии, рационального использования лекарственных средств, проблем надлежащего использования антибактериальной терапии, фармакоэкономики, клинико-экономического анализа лекарственных препаратов для льготного лекарственного обеспечения.

Екатерина Валерьевна на церемонии награждения. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Особое внимание специалист уделяет развитию клинической фармакологии в Приморском крае, на Дальнем Востоке и Российской Федерации, в том числе – в области научных исследований и практического применения специальности. Екатерина Валерьевна активно участвует в организации и проведении всероссийских и региональных научных мероприятий, в том числе – с международным участием.

Очень приятно осознавать, что вклад выдающегося ученого из Владивостока по достоинству оценили в российском профессорском собрании в Москве. Хочется надеяться, что таких наград у наших ученых будет с каждым годом все больше.

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