В Приморье туристы обнаружили неизвестного ученым котенка леопарда

Фотоловушку туристы установили под руководством одного из профессиональных гидов «Земли леопарда». Фото: принтскрин видео.

В Приморье самка леопарда Leo 263F стала мамой, ее котенка обнаружили туристы дирекции заповедников «Земля леопарда». Юный краснокнижный хищник попал в фотоловушку, которую разместили в «Кедровой пади».

Стоит отметить, что мать нового котенка по видео идентифицировали сотрудники «Земли леопарда», эту редкую кошку видели лишь однажды, о другом возможном потомстве этой самки никому не известно, можно предположить, что этот котенок у нее первый. На кадрах видно, как Leo 263F, которая, между прочим, после этого видеоролика «получила» паспорт и номер взрослого леопарда, изучает территорию вокруг, а ее детеныш ходит за ней следом.

Фотоловушку туристы установили под руководством одного из профессиональных гидов «Земли леопарда» Петра Сонина. Восхитительные кадры с пятнистыми кошками в дикой природе удалось получить группе в составе известного путешественника и фотографа из Москвы Михаила Коростелева.

– Я был очень рад таким интересным снимкам. Не первый раз посещаю заповедник, но впервые моя ловушка поймала леопарда с детенышем. И вдвойне приятно, что благодаря этому видео пятнистая кошка получила паспорт! – поделился путешественник.

Специалисты продолжат наблюдать за жизнью новой хвостатой семьи с помощью сети фотомониторинга, а также благодаря туристам, фотографам.

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