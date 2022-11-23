Видео с извержением вулкана Шивелуч может оказаться фейком

Специалисты отметили, что для вулкана Шивелуч не свойственны потоки жидкой лавы. Фото: telegram-канал @svodka25.

Один из крупных вулканов Камчатки стал очень опасен. Речь идет о Шивелуче, который находится неподалеку от нескольких населенных пунктов. Спасатели рекомендуют не приближаться к вулкану в радиусе 15 метров, так как сильное извержение может начаться в любой момент. Видео завораживающего и устрашающего природного явления появилось 23 ноября в соцсетях. Корреспондент «Комсомолки» показал видеозапись сотрудникам КФ ФИЦ ЕГС РАН

– Я могу точно сказать, что данное видео не относится к вулкану Шивелуч. Потому что Шивелуч андезитовый. У него выжимает купол, там нет кратера. За последние 30 лет, что мы наблюдаем за вулканами Камчатки, на Шивелуче никогда не отмечались жидкие лавы, как на видео. Как могли появиться такие кадры и где точно их сняли, мы затрудняемся сказать, но речь точно идет о другом вулкане, – прокомментировал Сергей Сенюков, заведующий лабораторией Камчатского филиала Геофизической службы РАН

Мужчина просмотрел и вторую видеозапись и отметил, что, с большей вероятностью, кадры были сняты в феврале 2021 года на побочном прорыве вулкана Ключевской.

Он также посоветовал жителям Дальнего Востока не верить непроверенным источникам, а проверять информацию о вулканах на официальных сайтах. Ими могут быть: институт вулканологии и сейсмологии, Ключевской вулканостанции, Камчатский филиал Геофизической службы и другие.

–По прогнозу института вулканологии и сейсмологии в любой момент может начаться катастрофическое извержение вулкана Шивелуч. Умеренные извержения происходят на вулкане непрерывно в течение последних нескольких месяцев. Могу только добавить, что в последние несколько дней сейсмическая активность на Шивелуче существенно уменьшилась, – доложил об обстановке Сергей Сенюков.

Спасатели рекомендуют не приближаться к вулкану Шивелуч в радиусе 15 километров. Фото: ДВО РАН.

Исследователь добавил, что вулкан Шивелуч андезитовый, из-за состава его пород. Для андезитовых вулканов свойственно экструзивное выжимание горячих куполов и эксплозивных извержений в виде пепловых выбросов. Дополнять это могут сходы пирокластических потоков.

Заметили высокую активность Шивелуче специалисты еще несколько дней назад. Высота пепловых столбов была выше 4500 тысяч метров, а температура раскаленных лавин достигала 1000 градусов Цельсия.

Несмотря на советы профессионалов обходить стороной природный объект экстремалов к «месту силы» так и тянет. В интернет-сообществах жители Камчатки делают мемы из объявлений о джип-турах и необычных путешествиях.

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