Извержение в первую очередь представляет опасность для туристов и любителей экстремального спорта. Фото: пресс-служба ДВО РАН.

На Камчатке проснулись вулканы Шивелуч и Ключевской, спасатели рекомендуют людям держаться от них подальше, извержение может произойти в любой момент. Предполагается, что со склонов с высокой скоростью будут сходить пирокластические потоки. Кроме того, произойдут обвалы и пепловые выбросы.

Например, вулкан Шивелуч в настоящее время вошел в фазу высокой активности. В темное время суток можно заметить свечение купола практически по всей его поверхности. Со склонов сходят раскаленные лавины с температурой 1000 градусов Цельсия, пирокластические потоки, формируются грязекаменные потоки. Такое состояние купола наблюдается, как правило, перед мощным извержением. Опасность представляют пепловые выбросы и обвалы. Не исключены пеплопады в близлежащих населенных пунктах. Туристам следует воздержаться от посещения окрестностей вулкана в радиусе 25 километров.

Что касается Ключевского вулкана, там происходят единичные выбросы раскаленных бомб с частотой до 10 взрывов в час. Ожидается, что интенсивность извержения будет нарастать. Вероятен излив лавовых потоков, образование грязевых потоков, которые пройдут по руслам рек в районе Ключевского вулкана.

По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), вулкану Шивелуч присвоен «оранжевый» код авиационной опасности, Ключевскому – «желтый».

В пресс-службе ГУ МЧС России по Камчатскому краю отметили, что извержение в первую очередь представляет опасность для туристов и любителей экстремального спорта, в том числе предпочитающих посещать вулканы в период извержений и арендующих для этого малые воздушные суда. Групп туристов в настоящее время в районе Шивелуча и Ключевского не зарегистрировано. Однако существует вероятность самостоятельного посещения. Поэтому спасатели призывают гостей и жителей полуострова не предпринимать путешествий к вулканам и тем более не совершать на них восхождений.

В непосредственной близости от Ключевской Сопки и Шивелуча может наблюдаться превышение предельно допустимой концентрации газа при парогазовых выбросах, при приближении к исполину есть вероятность попасть в пеплопад, а это опасно для человека.

Свежий вулканический пепел состоит из мелких и тонких остроугольных обломков пород и вулканического стекла, на поверхности мельчайших частиц пепла удерживается электростатический заряд, а также капельки воды и коррозийных кислот. В связи с этим при пеплопадах воздух заметно электризуется, это может привести к поломке электроприборов. Присутствие в воздухе серы и других коррозийных элементов может вызывать различные виды недомогания (аллергическую реакцию, респираторные заболевания и другие), отравление животных и воды в открытых резервуарах, порчу оборудования.

Напомним, Ключевская Сопка – это один из самых коварных вулканов Камчатки. Он состоит из насыпных отложений вулканических пород, перемешанных со льдом, со снегом. В любое время года подъем туда связан с риском для жизни. Мало того, что регулярно происходит извержение вулкана, так еще и дополнительные риски несет большой перепад высоты. То есть старт начинается на высоте около 800 метров, а достигнуть вершины нужно на высоте 4850 метров, поэтому туристам необходимо несколько раз проходить акклиматизацию. Высотная (горная) болезнь проявляется достаточно активно: спасатели знают случаи, когда у людей происходил отек головного мозга и, к сожалению, они погибали. Кроме того, всегда есть риск схода одиночных лавин и камнепадов. В сентябре этого года на Ключевской Сопке погибла группа туристов, из 12 человек выжили лишь трое.

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