«Все произошло слишком быстро»: машинист из Владивостока поделился тем, что у него на душе после столкновения с автобусом

Ежегодно во Владивостоке происходит минимум одна авария на переезде. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Утром 16 ноября во Владивостоке маршрутный автобус №54А столкнулся с тепловозом, об этом инциденте писали многие СМИ. К счастью, обошлось без жертв. «Комсомолка» пообщалась с машинистом, который управлял локомотивом в тот день, а также со специалистами РЖД. Они рассказали о подобных случаях на железнодорожных перекрестках, а также о том, какие усилия прилагаются, чтобы таких аварий было как можно меньше.

На сегодняшний день во Владивостоке осталось 54 переезда. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Во Владивостоке в этом году было всего два ДТП на железнодорожных путях. Прогнозы на следующий год строить сложно, потому что отчасти многое зависит не только от машинистов, но и от водителей. А ситуации бывают всякие. Кто-то едет с ночной смены и буквально засыпает за рулем, кто-то отвлекается на телефон и так далее.

Для того, чтобы обезопасить людей, переезды оборудуют дополнительными бордюрами и бетонными плитами, регулярно наносят дорожную разметку, визуально с помощью знаковых предупреждений показывают, что водитель должен быть очень внимательным. Но что же тогда произошло в то роковое утро 16 ноября?

Виталий Савинко. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

– Сказать, что ощущения были неприятные, ничего не сказать. ДТП случилось на пересечении улиц Калинина, Вилкова и Спортивной. Места там не так много, чтобы совершить какой-то маневр, да и о каком маневре может быть речь, если мы говорим об автобусе? Он шел сверху, там возвышенность с правой стороны, поэтому заметил я его не сразу, так получилось, что на переезд мы выехали одновременно. Я подал предупреждающий сигнал, экстренно затормозил, но сами понимаете, скорость была достаточно большая, столкновения было не избежать. Все произошло слишком быстро. Водитель не сбежал, выбрался из автобуса, остался на месте, у него был такой стресс, он сказал, что не увидел локомотив, – поделился машинист Виталий Савинко.

Виталий также рассказал, что после подобных случаев с сотрудниками их компании работают специалисты в области психологии, люди проходят полноценный курс реабилитации, ведь ситуация действительно стрессовая. Кстати, нам удалось побывать в кабине машиниста. Через небольшое окошко, над которым висит расписание, он следит за тем, что происходит на железнодорожных путях. Рядом трубка телефона на пружине, такая когда-то была у каждого в доме, пока на смену ей не пришли современные сотовые. Перед глазами мониторинги, а привычного руля, как в машине здесь не увидишь, вместо него рукоятка.

На сегодняшний день во Владивостоке осталось 54 переезда, было 58, четыре закрыли ради безопасности местных жителей. По словам главного инженера Владивостокской дистанции пути Владимира Каюрова, ежегодно по всем нормативам комиссии осматривают железнодорожные переезды, если вдруг замечают какие-то отклонения, в ближайшее время специалисты приступают к работе. Например, обновляют светоотражающие полосы, меняют резиноходовое покрытие и так далее. Порой даже автолюбители оказывают услугу, рассказывают, что заметили какой-то недочет, рабочие незамедлительно его устраняют.

Владимир Каюров. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Напомним, что 58-летнего водителя того самого 54 автобуса привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 12.10 КоАП РФ «Нарушение правил движения через железнодорожные пути» и по части 2 статьи 12.16 КоАП РФ «Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги». У мужчины это было первое, и так уж вышло, такое громкое ДТП в этом году. Его стаж вождения составляет 41 год.

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