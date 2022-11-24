Директор проекта «Цифровое Приморье» рассказал, кому можно бесплатно оставлять авто на платных парковках Владивостока

Нововведения вступают в силу 25 ноября. Фото: Дарья НАУМЕЦ

25 ноября во Владивостоке заработают первые девять платных парковочных зон, еще 22 территории запланированы к запуску 25 декабря. Зоны платной парковки будут работать с 8:00 до 19:00 по будням. Ночью, в выходные и нерабочие праздничные дни парковаться можно бесплатно. Стоимость услуги составит от 35 до 100 рублей в час, для парковок закрытого типа на Светланской, 22, и Уткинской, 15, введен фиксированный тариф – при парковке на шесть часов и боле стоимость составит 250 рублей. В эфире радио «Комсомольская правда» во Владивостоке на волне 90.4 FM коммерческий директор проекта «Цифровое Приморье» Павел Васильев ответил на все самые популярные вопросы. Кто может парковаться бесплатно, как оплатить парковку, кого, как и за что будут штрафовать, читайте в материале dv.kp.ru.

ГДЕ ПАРКОВАТЬСЯ?

– По какому принципу выбирали, где парковки во Владивостоке будут платными?

– В городе проанализировали дорожную обстановку. Выбор платных парковок пал на центральные улицы и несколько участков в спальных районах (Калинина, Народный проспект). Улица Калинина наиболее запаркована грузовым транспортом, а Народный проспект является высоким очагом аварийности. Запаркованные машины мешают. Попытались таким образом привести дела в порядок. Все делается для того, чтобы нашим жителям было удобно и комфортно, а главное безопасно.

– В Москве и в Питере найти парковочное место днем очень легко, а во Владивостоке когда-нибудь такие времена настанут?

– Одна из основных задач проекта – сделать парковку возможной. Если мы посмотрим на то, что творится в центре города, увидим, что люди паркуются как угодно и где угодно. Убеждениями и знаками о запрете парковаться наших водителей не остановить. А альтернатива платной парковки, это запрет парковаться вообще. То есть либо люди будут оставлять машину законно, оплатив свое место, либо всем просто будут выписывать штрафы.

– Какова ситуация с парковочными местами возле общественных объектов? У больницы, например, тоже придется парковать платно?

– Очень много было обращений со стороны медучреждений по этому поводу. Мы проанализировали ситуацию. Все места, где люди могут припарковаться бесплатно, заняты непосредственно сотрудниками организаций, которые оставляют свое авто на целый день. Поэтому платная парковка позволит оставить машину у больницы, это небольшие деньги. К тому же мы старались разрабатывать такие тарифы, чтобы у медучреждений час парковки не стоил более 50 рублей.

Павел Васильев в радиостудии «Комсомольской правды» во Владивостоке. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

ВСЕ ЛИ ГОТОВО?

– Все паркоматы готовы к запуску? И сколько их вообще установили во Владивостоке?

– В городе установили 37 паркоматов, но работают не все. Некоторые отключены по одной простой причине – люди уже начинают платить. Но так как первый этап запуска проекта у нас стартует 25 ноября, мы их отключили. В пятницу заработает часть паркоматов, которые находятся в близости к тем участкам, где находится платная парковка.

– Есть ли какой-то понятный алгоритм для водителей, которые припарковали свой автомобиль в платной зоне?

– Вы подъезжаете на парковку, у вас есть 15 минут на оплату через мобильное приложение, паркомат, sms или портал «Цифровое Приморье». Если вы задержались, время парковки можно продлить, воспользовавшись любым из перечисленных ранее вариантов.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

– Как пользоваться паркоматом?

– Нажимаете любую клавишу, чтобы он «проснулся», дальше все интуитивно понятно. Все очень просто, в крайнем случае можно позвонить на бесплатный номер 8 800, который указан на паркомате. Паркоматы, которые расположены вдоль улично-дорожной сети принимают только банковские карты, а на закрытых можно расплатиться наличными (Уткинская, Светланская).

– Мы совсем недавно узнали о мобильном приложении «Цифровое Приморье», им уже мржно пользоваться?

– Да, приложение уже можно скачать. Мы не сильно афишировали опять-таки, чтобы люди не платили за парковку раньше времени.

КТО ЗА ВСЕМ СЛЕДИТ?

– Кто и как будет контролировать время парковки?

– На первом этапе по городу будут ездить четыре автомобиля, оснащенные специальной системой, которая будет фиксировать время парковки, проверять оплачена она или нет. в случае неуплаты всю информацию передадут в административные комиссии города по каждому району, там уже вынесут постановление о штрафах.

– Возможно ли допустить ошибку в этой работе? Вдруг подведет техника?

– Для вынесения постановления прикладывается фотография, на которой указан государственный регистрационный взгляд, в случае ошибки вы всегда можете разобраться в рамках закона.

А ЕСЛИ НЕПОГОДА?

– А как быть, когда наступит гололед или начнется снегопад, кто будет все контролировать? Те же четыре автомобиля?

– На первом этапе будет четыре автомобиля. В будущем, конечно же, их станет больше. В случае осадков, «Цифровое Приморье» будет чистить парковочные зоны от снега и наледи. Если город посчитает нужным ввести постановление о том, что из-за сильного снегопада платная парковка не работает, так тому и быть. Вынужденные меры никто не отменял, все мы люди.

ШТРАФЫ И ЛАЙФХАКИ

– Если припарковать автомобиль, который занимает больше, чем одно место. За него нужно будет платить, как за две машины?

– Нет. Для каждой категории транспортного средства предусмотрен свой тариф.

– Если водитель не оплатил парковочное место, какой штраф он получит?

– Штрафами занимаются приставы, это точно такой же штраф как, например, за превышение скорости.

– А можно ли забронировать место заранее?

– В будущем мы планируем установить камеры видеонаблюдения, которые будут определять ситуацию на парковках, на портале «Цифровое Приморье» можно будет посмотреть свободно ли интересующее место или нет.

– Для тех, у кого придомовая территория попала в зону платной парковки, есть возможность оплатить место за 3500 рублей в год, будет ли что-то подобное для сотрудников офисов?

– Изначально, когда город выносил постановление, резидентное разрешение планировалось сделать по 3500 рублей, но в процессе переговоров стоимость снизили до 2000 рублей. Для офисных сотрудников предусмотрена система абонементов, но ее запустят не раньше августа 2023 года.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

– К чему в идеале хотелось бы прийти благодаря этому проекту?

– В идеале хотелось бы прийти к тому, чтобы у нас в городе всегда оставались парковочные места и люди могли бы оставить автомобиль и спокойно идти делать свои дела.

– А будут ли льготные разрешения?

– Да, конечно, льготные разрешения предусмотрены. Соответственно, те, кто имеют право на льготу, паркуются бесплатно. Это: инвалиды, многодетные семьи, ветераны Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, машины экстренных служб и силовых ведомств.

– А что водители говорят по поводу всего этого?

– Есть несколько категорий водителей. Те, кто работают в центре и те, кто туда приезжают. Соответственно вторые полностью одобряют платную парковку. А те, кто работают, задаются вопросом: а где теперь парковаться? Сколько людей, столько и мнений. Но примерно 70% за и 30% против.

– А будут ли парковки для тех, кто живет за городом?

– Мы стараемся найти места, этот вопрос находится на обсуждении.

Напомним, что на первом этапе нововведение охватит в основном центральную часть Владивостока. На улицах Батарейной, Уткинской, Петра Великого, Корабельной набережной, Гоголя и Светланской цена составит 50 рублей в час, на Фонтанной – 100, за мостом, на Калинина, – от 35 до 75.

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