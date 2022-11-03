Цена на платную парковку во Владивостоке снизилась, но не для всех

Платные парковки расположились на 31 участке в городе Фото: Дарья НАУМЕЦ

Для жителей домов, находящихся в зоне платной парковки, снижена цена резидентного разрешения. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации Владивостока. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Если раньше цена была озвучена в 3 500 рублей, то сейчас сумма иная – 2 000 рублей. Стоимость парковки для второй машины в семье остается без изменений – 35 000 рублей в год.

Как ранее сообщала «Комсомолка», действовать нововведения в части парковок во Владивостоке начинают с 25 ноября. Если жилой дом попал в зону платной парковки, то зарегистрированные жители или же собственники могут оформить специальные разрешения, если такая нужда имеется. Таких разрешений в реестр можно внести не более двух на одно жилое помещение.

Чтобы оформить резидентное разрешение, нужен пакет документов, отправленный в администрацию Владивостока.

Напомним, что платные парковки расположились на 31-м участке в городе. Но есть все же и бесплатные парковочные места для граждан определенных категорий: инвалиды, многодетные семьи, ветераны Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, машины экстренных служб и силовых ведомств.

Также парковка будет бесплатной в ночное время с 19 часов вечера до 8 часов утра.

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