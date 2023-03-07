Ветеринар из Владивостока в одиночку покоряла Эльбрус, работала телохранителем звезд, а теперь обучает бойцов отряда «Тигр»

Евгения точно знает, чего хочет от этой жизни. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Какие они – женщины Приморья? Смелые, любознательные, жадные до приключений. Яркий пример – Евгения С. Сейчас эта отважная блондинка обучает бойцов добровольческого батальона «Тигр» обращаться с оружием и оказывать первую помощь товарищам на поле боя. А знаете, какая у нее была первая работа? Когда-то Евгения лечила животных. А потом (по личным причинам) осознала, в жизни пора что-то поменять. Прогулки по Саванне, покорение Эльбруса, работа телохранителем, служба в зоне СВО. Последнее и послужило поводом для приглашения проводить инструктаж добровольцам. При этом героиня нашей истории совмещает роль мамы двойняшек, писательницы-любителя и просто жизнерадостного человека. Рассказываем об уникальной судьбе инструктора, обучающего бойцов, в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН

Лечение животных – конечно здорово, но Евгения решила немного сменить вектор. После работы ветеринаром она устроилась инструктором по конному спорту. Но поиски своего призвания продолжились, кардинально поменяв жизнь неутомимой авантюристки. Началось изучение боевой подготовки, доврачебной помощи и тактической медицины.

– Затем я отправилась в Африку. Знаете, переломные моменты в жизни происходят именно из-за личных переживаний. От слова пережить. У меня были свои мотивы. После этой поездки я вернулась во Владивосток и встретила человека, который замотивировал меня устроиться телохранителем. Судьба сложилась так, что мы по сей день вместе, я очень благодарна ему за все навыки, без которых теперь не представляю своей жизни.

ВЫ В БЕЗОПАСНОСТИ

Несмотря на то, что для Дальнего Востока телохранитель – специфичная услуга, без работы Женя не осталась. Среди клиентов были известные актеры, которые посещали город во время командировок, а также другие очень влиятельные личности.

Как же телохранитель попала в отряд «Тигр»? Когда не было спроса на услугу, Евгения работала в тире. Женщина честно признается, ей это не очень нравилось: коллеги-мужчины, словно чувствовали соперничество, отношения не заладились. Зато ее заметили профессионалы и предложили задуматься о службе в зоне специальной военной операции.

– Мне нужно было время подумать. Ведь предстояло оставить привычную работу, дом. Через какое-то время мне сказали в тире, что теперь я не буду стрелять с клиентами, а сяду за документацию. Решила: ну уж нет, это не для меня. Я стучалась во все военкоматы, брать меня сначала не хотели, но я не отступила. Итог: 5 месяцев службы наравне с мужчинами. Я шапку то сняла спустя три недели, только тогда парни увидели, что у меня белокурые волосы. Было тяжело, копала окопы, вытаскивала товарищей из-под обстрелов, но со своими задачами справилась. А когда вернулась домой, буквально через несколько дней объявили о частичной мобилизации. И меня позвали инструктором в отряд «Тигр».

НАРАВНЕ С МУЖЧИНАМИ

Добровольцев Евгения учит тактической медицине, а также стрельбе из автомата Калашникова. Любимый человек полностью ее поддерживает, ведь его женщина занимается тем, чем она горит последние 10 лет. Замужем Евгения никогда не была, да и не акцентирует на этом внимание, но у нее есть прекрасные дочери двойняшки, им уже по 23 года. Жизнь девушек тоже насыщена событиями: одна покоряет конкурсы красоты, а вторая завоевывает спортивные разряды.

Скажете служба – не женское это дело? Сослуживцы Евгении и ее подопечные не согласны. Как же относятся к прекрасному инструктору по огневой подготовке добровольцы? Ответ один: с уважением. Все понимают, что сюда не допустят постороннего человека, который не разбирается в том, что делает.

В преддверии 8 Марта Евгению наградили Памятным знаком «Владивосток – город воинской славы», за заслуги подготовки мужчин отряда «Тигр». Каждый раз, когда парни возвращаются домой, выражают слова благодарность.

– Я жизнь товарищу спас, потому что знал, как жгут правильно накладывать, а это вы меня научили, – говорят ребята.

В 2019 году женщина в одиночку покорила Эльбрус. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

ПОКОРИТЕЛЬНИЦА ЭЛЬБРУСА

В свободное время Евгения не может усидеть на месте, ей нравится что-то исследовать, выбираться на свежий воздух, к тому же, она проводит тренинги по медицине для желающих. Однако, когда хотелось спокойствия, она садилась за написание книги, но лично для себя. Слог у Евгении красивый: на форуме для женщин она рассказывает о своих приключениях, постоянные читательницы просят продолжения и новых историй.

Вот, кстати, одна из них – прямиком из личной биографии. Четыре года назад жительница Владивостока в одиночку покорила Эльбрус. На это ей потребовалось пять дней. Почему одна? По словам путешественницы, человек, который ввязал ее в эту авантюру, просто подставил. Сначала позвал в опасное приключение, но на полпути решил оставить эту идею. Однако Евгения не сдалась.

– Я встречала многих во время восхождения. Кто-то легко чувствовал себя на третий день, но чаще всего гора людям не давалась. Кровавый снег, рвота: многие группами разворачивались за 250 метров до вершины из-за ужасного стресса, которому подвергается организм. В общем, я, конечно, сама для себя герой, мне это далось с невероятным трудом и работой над собой. Никогда, клянусь вам, так не слушала свою голову, свое настроение, как здесь. Но больше такого отпуска не хочу.

Как провести главный женский день в году Евгения еще не решила, но уже готова к тому, что телефон будет разрываться от поздравлений. К пожеланиями присоединяется и редакция «Комсомольской правды – Владивосток».

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