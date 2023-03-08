Землетрясение ощутили в Северо-Курильске. Фото: Мария КАЮРОВА

На Камчатке вновь произошло землетрясение магнитудой в 6,1, сообщает «Комсомольская правда – Дальний Восток» со ссылкой на региональный филиал Единой геодезической службы РАН.

Очевидцы рассказали в социальных сетях, что природное явление было ощутимым в Северо-Курильске и Петропавловске-Камчатском (в северо-восточной части города). Некоторые жители юга края отметили, что толчок был сильным, однако очень коротким.

– Пятый этаж. Это было жестко. Шатались горшки, небольшая трещина теперь около окна, – рассказали местные.

Эпицентр землетрясения, согласно информации КФ ФИЦ ЕГДС РАН, пришелся на участок акватории в 128 километрах от Северо-Курильска.

Напомним, в течение месяца на Камчатке фиксировали землетрясения с различной (преимущественно, низкой) магнитудой на протяжении последних недель. Однако толчки в среду, 8 марта – это уже третье землетрясение за месяц с магнитудой 6,1.

Ранее катаклизм спрогнозировал Камчатке голландский ученый-любитель Фрэнк Хугербитс, который предсказал землетрясение в Турции. Однако его тезисы опровергли эксперты регионального филиала РАН, в частности, директор исследовательского центра ЕГС на Камчатке Данила Чебров.

ПО ТЕМЕ:

Российский ученый прокомментировал резонансное заявление голландца о надвигающемся на Камчатку катаклизме

Сейсмолог, предсказавший мощное землетрясение в Турции, пророчит повторение катастрофы на Камчатке и Курилах (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.