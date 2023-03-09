Глухую красавицу из Владивостока номинировали на титул «Успешная мама блогер»

Татьяна Кожевникова - успешная мама блогер. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Татьяна Кожевникова не слышит ничего с самого рождения, но особенности со здоровьем не стали преградой для воплощения желаний в реальность. Жительница Владивостока снималась в кино, музыкальных клипах, а теперь стала блогером. Она не только успевает покорять Приморье и Москву, но и справляется с самой трудной задачей – быть мамой. После развода одна воспитывает 11-летнего сына, недавно ее номинировали на титул «Успешная мама блогер». Как совмещать творчество, карьеру и уделять внимание ребенку, Татьяна рассказала «Комсомольской правде – Владивосток».

НАШЛА СВОЕ ПРИЗВАНИЕ

Женщина признается, раньше она никогда не думала связать свою жизнь с контентом для социальных сетей, ведь мечтала стать актрисой. Но из-за проблем со слухом работа на съемочной площадке давалась очень тяжело. Однако ее заметили и предложили пройти кастинг в крупное сообщество блогеров Insight People.

– Видеоблог – это мое. Я формирую стиль контента, моя цель – сделать его не только познавательным, но при этом с долей качественного юмора. На данный момент большинство моих подписчиков глухие и слабослышащие, поэтому я в видеороликах говорю на языке жестов. Но и обычной аудитории тоже интересно следить за моей жизнью.

МАМА БЛОГЕР

Татьяна хорошо читает по губам, именно так она общается со своей семьей. Речь ей дается хорошо, поэтому, как с близкими, так и с незнакомыми людьми она может спокойно поболтать, не прибегая к переводчику. Но для общения со СМИ и выхода на мероприятия, она просит о помощи своего друга. Либо общается с помощью текста в различных мессенджерах.

– Мне мамой быть нелегко, правда. Однако, мой сын Данил все прекрасно слышит, он очень старается и учит язык жестов, чтобы еще лучше понимать меня. Я очень им горжусь, мальчик увлекается самбо, а еще ему нравится играть в шахматы.

Татьяна с сыном Данилом. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Женщина стала активнее проявлять себя в социальных сетях, помогать устраиваться на работу за границей слабослышащим людям, за эти заслуги ее пригласили в Москву на мероприятие, где она получила титул «Успешная мама блогер».

ПУТЬ К УСПЕХУ

В 2013 году Татьяна победила в конкурсе «Миссис Приморья», а в 2014 году – «Миссис Россия», хотела участвовать в «Миссис Вселенная», но не получилось уехать в США по семейным обстоятельствам. В 2015 она получила диплом от администрации «Есть за что» и «Молодежная Инициатива». О роли в кино жительница Владивостока мечтала с самого детства, даже написала сценарий к своему фильму, но, к сожалению, снять его так и не удалось. Ей посчастливилось побывать актрисой в короткометражном фильме «Эдем», нескольких музыкальных клипах и еще паре творческих работ.

ГЛАВНОЕ – ВЕРИТЬ В СЕБЯ

– А ведь когда-то я училась на повара, но это точно не мое. Мне нравится получать образование, в копилке уже есть навыки по SMМ, макияжу, я прошла модельную школу. Впереди много планов, хотелось бы открыть маленький бутик модной одежды, время покажет.

Что касается кинокарьеры, про эту мечту Татьяна не забыла, но сейчас всецело хочет отдавать силы и время блогингу. Ведь благодаря этому у нее получается доносить до девушек важную истину – не стесняться своего таланта.

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