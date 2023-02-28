Чукотский фотограф снял красивейшее северное сияние в 30-градусный мороз

Фото: Борис ЗЕНИН, t.me/zenin_boris

Северные регионы славятся своими природными явлениями, одно из самых любимых и ожидаемых (особенно среди туристов) – это полярное сияние. Многие видели его лишь в фильмах да на снимках. А вот жители Чукотки лицезреют аврору довольно часто. Фотограф из пгт Эгвекинот Борис Зенин 27 февраля снял свечение верхних слоев атмосферы, и это – самое необычное зрелище, которое ему довелось видеть.

Когда сияние только зарождалось, Борис был на почте, забирал посылки. А когда вышел и зашагал к машине, заметил, как светится небо.

– Полыхало так, как обычно полыхает в мощнейшую геомагнитную бурю. Сделал кадр на телефон и помчался домой переодеваться, на улице под 30 градусов мороза. Потом поехал на трассу, подальше от поселка, – делится фотограф. – Для нашего региона северные сияния это обычное дело, но такие мощные бывают редко, а с красным цветом я вообще увидел впервые.

Фото: Борис ЗЕНИН, t.me/zenin_boris

Также Борис поделился настройками фотоаппарата в момент съемки авроры: ISO 500, F 2.8, выдержка 6 секунд, FL 16мм.

КСТАТИ

Полярное сияние это общее название для атмосферного оптического явления, оно бывает как в северном полушарии, так и в южном. В зависимости от гемисферы и формируется название свечения. Распространено и слово «аврора». И считается, что раньше, до прихода подобных терминов, народ на Руси использовал слово пазори. А еще это явление называют «лисьими огнями», так как раньше думали, что сияние – искры от взметнувшегося хвоста лисицы.

Фото: Борис ЗЕНИН, t.me/zenin_boris

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