«А ради этой лекции мы консультировались с полицией»: в приморской столице необычно рассказывают об истории тату

Кураторы выставки «Тату – это навсегда» (16+). Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Заметили ли вы, как изменилось отношение к татуировке за последние несколько лет? Об этом ремесле говорят не только, как о возможности самовыражения, но и как об искусстве. А можно ли назвать тату искусством? Насколько сильно «разрисованный» человек цепляет взгляды обычных прохожих? И что вообще происходит с татуировкой на Дальнем Востоке? «Комсомолка» нашла все ответы на эти вопросы на выставке «Тату – это навсегда» (16+), которая проходит во Владивостоке до 4 декабря в центре современного искусства «Артэтаж».

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МИР ТАТУ

Для начала хочется отметить атмосферу выставки. Как только вы заходите в зал, в глаза бросаются десятки фотографий с людьми, чье тело превратилось в холст. Вот мастер бережно выводит рисунок на плече клиенту, а вот влюбленные демонстрируют свои татуировки, а вот семейная пара, у которых на плече сидит счастливый малыш, а в руках довольная собака. Все люди такие разные, но их объединяет одно - тату. Все снимки сделаны фотографами из Приморского края, подробнее об их, а также о своих работах нам рассказала куратор выставки «Живые холсты» Полина Заярная.

Выставка «Живые холсты». Фото: Екатерина МАКСИМОВА

– Помимо фотографий, которые сделала я, здесь еще представлены снимки троих фотографов из Хабаровска. Так как у выставки возрастное ограничение 16+ мы не смогли показать весь спектр работ, но все-таки нам удалось показать разных людей с их историей. Хочу отметить, что выставка – это не призыв «давайте бейте татуировки!». Нет. Мы хотим показать, насколько разные личности прониклись этим искусством, у каждого своя судьба, свой характер, смысл. Для кого-то это просто картинка, а для кого-то целая история. К татуировке можно относиться по-разному, и она может быть у кого угодно. Однако мне всегда хочется верить, что на тату решается человек, для которого это будет очень важно и ценно.

Полина Заярная. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

ТЕЛО = ХОЛСТ

Отводим взгляд от фотографий, видим большие макеты с эскизами тату на все тело. У этого блока выставки название #Bigsketchtattoo. Ее курирует Артем Марченко, он занимается татуировкой 10 лет. Специалист познакомил нас с нательными проектами приморских мастеров, а также с талантами восточных и западных зарубежных стран. Включенные в выставку ростовые макеты представляют разные стили тату и показывают тело, как отдельный холст для творчества мастера.

#Bigsketchtattoo. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

– Кому это может быть интересно? Я не могу сказать за зрителя, но мы хотели показать, насколько разнообразен подход к этому делу. Наглядно можно увидеть, как отличаются работы западных мастеров от наших, от ребят из Кореи и Китая. Здесь нет хороших или плохих примеров, они все разные. Я старался составить композицию так, чтобы любая экспозиция смотрелась относительно другой не хуже и не лучше. Хочу отметить, что все, что вы видите, это что-то из раздела фантазии. Конечно, какие-то эскизы применимы на коже, а что-то придется адаптировать. Если кому-то понравится рисунок, под каждым из них мы отметили мастера, человек может связаться с ним и договориться о сеансе.

Артем Марченко. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

ЕСТЬ МЕСТО И ДЛЯ ПРАКТИКИ

Кому это точно может быть интересно, так это начинающим тату-мастерам, для них оборудовали специальную комнату, где они могут потренироваться на искусственной коже, организаторы с радостью предоставляют материалы и делятся своим опытом. Кстати, каждый посетитель выставки может разрисовать маркером манекен, если не хочет приближаться к тату-машинке. А рядом с «правильной» комнатой установили стереотипную тату-мастерскую. У многих до сих пор при слове «татуировка» в голове всплывает образ неуютной коморки, где царит антисанитария, но это далеко не так. Однако, на выставке забавно наблюдать как могла бы выглядеть комната недобросовестного мастера. В ней, кстати, можно послушать интересные лекции и факты о тату.

Начинающие татуировщики могут записаться на мастер-классы. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

У посетителей есть возможность попрактиковаться в татуировке. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

София Оленич – куратор, а также победительница грантового конкурса форума «Амур» от Росмолодежи на весь проект «Тату – это навсегда», рассказала нам подробнее о проекте, а главное о приморцах, которые им заинтересованы. По словам Софии аудитория очень разная, мы, кстати, сами убедились в этом, когда дождались начала лекции о татуировках. Подростки, взрослые люди, даже пенсионеры пришли послушать об этом ремесле. У всех свои интересы. Кто-то пришел, чтобы стать ближе к детям и внукам, которым это интересно, кто-то захотел повысить свою квалификацию, как мастер, а кто-то просто захотел поддержать проект.

София Оленич. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

– Я работаю в индустрии тату четыре года, еще в 2015 году я наблюдала среди жителей Приморья моду на графику в сфере тату, а также на реализм, надписи и Японию. Стиль меняется, люди стараются набивать что-то индивидуальное. Здесь из-за географии, встретить якорь – распространенная история, я бы назвала это отдельным направлением – морская татуировка. Но то, что все приморцы бьют крабов, корабли и так далее, это стереотип, люди уходят от этого.

«Неправильная» комната. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

СТЕРЕОТИПЫ УХОДЯТ В ПРОШЛОЕ

По словам тату-мастеров в последние годы все больше стало клиентов 40+. Люди объясняют свое внезапное решение записаться на сеанс тем, что они на самом деле всегда хотели рискнуть, но из-за стереотипов и неодобрения тату обществом ничего не делали. А когда тебе 40, а жизнь не стоит а месте и ты видишь, что татуировка – это не страшно, а очень даже красиво, то почему бы и нет? Люди приходят на сеансы семьями, бьют все вместе какой-то символ и вкладывают в него огромный смысл.

ЗА ЧТО ЛЮДИ ПЛАТЯТ ТАТУ-МАСТЕРАМ

И раз уж мы заговорили о сеансах и у нас выдалась прекрасная возможность пообщаться с тату-мастерами Владивостока, не упустили возможности спросить, из чего формируется цена на работу? Популярная история, когда просишь набить небольшой рисунок и слышишь, как тебе кажется, заоблачный ценник.

– Во-первых, татуировка – это на всю жизнь. Стоимость составляется из расходников, обучения и повышения квалификации мастера, время работы, эскиза, вашей безопасности, возможно аренды помещения, а еще здоровья, у нас спины не вечные. А еще есть клиенты, которые идут за личностью, за общением с тату-мастером, – объяснила София Оленич.

– А если говорить о татуировке, как об искусстве, то искусство не может быть дешевым. Во-первых, это не базовая потребность человека, как покушать. Клиент должен до этого созреть и, скажем так, подготовиться к сеансу финансово. Тоже отмечу, что татуировка делается на всю жизнь. Если ты идешь к профессионалу, то ты платишь за комфорт, бренд, стиль мастера, все это складывается в стоимость, – добавил Артем Марченко.

ПОДВОДЯ ИТОГИ

Наше знакомство с выставкой завершил час лекции от трех популярных тату-мастеров Владивостока. Темы дерзкие, интересные и громкие. Например, чтобы провести лекцию об истории тюремной татуировки, организаторам пришлось проконсультироваться с сотрудниками полиции. Говорить об этом разрешили, но с учетом того, что бить такие тату строго-настрого запрещено.

Спикеры провели интересные лекции о тату. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Татуировка – это осознанный выбор, а интерактивная выставка отличный способ рассказать и показать данную позицию по отношению к этому древнего искусству, которое остается навсегда с тем, кто на него решился.

Напомним, ранее «Комсомолка» уже писала о том, какие направления в тату развиваются в Приморском крае, а также татуировщики Владивостока поделились, как изменилась их работа после введения санкций.

Комната для мастер-классов. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Все желающие могли порисовать на манекене. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

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