Разбираться в произошедшем теперь предстоит полиции. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кадры погони в Арсеньеве уже облетели весь Приморский край. В центре внимания оказался город Арсеньев и двое парней на мотоцикле с коляской. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

По поводу произошедшего полиция пока не дает никаких комментариев. Однако в социальных сетях запись уже во всю обсуждают местные жители. На кадрах – одна их улиц в Арсеньеве. По трассе на большой скорости несется мотоцикл с люлькой, на нем два человека. В округе раздается оглушительный вой полицейской сирены – за железным конем гонится экипаж ДПС, но пока что догнать хулиганов у них не получается: двухколесный транспорт под управлением неизвестного водителя умело петляет между дворов. Однако в какой-то момент пассажир буквально катапультируется на асфальт, когда рулевой пытается преодолеть препятствие в виде бордюра.

На второй части ролика за мотоциклом гонятся уже несколько экипажей. Концовку, кстати, увидеть так и не удалось. Но, как стало известно корреспонденту «КП-Владивосток», в итоге шофер не справился с управлением и врезался в дерево. Но даже это его не остановило – мужчина убежал.

Разбираться в произошедшем теперь предстоит полиции.

Между прочим, в июле 2022 года «Комсомолка» уже писала о погоде за мото с коляской. И ведь что удивительно – произошло это тоже в Арсеньеве. Тогда водителя арестовали на 10 суток, хоят он и сопротивлялся: убегал и даже ударил сотрудника ДПС.

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