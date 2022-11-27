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Владивосток27 ноября 2022 6:19

Пилот космического корабля показал, каким он видит Владивосток

Олег Артемьев опубликовал снимок дальневосточной столицы из космоса
Арсений СЕРГЕЕВ
Олег Артемьев показал детальные снимки Владивостока.

Олег Артемьев показал детальные снимки Владивостока.

Фото: Александр ГЛУЗ

Космонавт Олег Артемьев показал, как выглядит Дальний Восток из космоса. Об этом он рассказал на своей страничке в Telegram-канале. Пользователи соцсети отправляли пилоту космического корабля сообщения с просьбами показать, как выглядит то или иное место из космоса. В одной из таких заявок оказалась дальневосточная столица. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

На снимке – любимый Владивосток, Золотой мост и мост на остров Русский. В акваториях виднеются корабли, а вокруг – синее море и бескрайние сопки.

Вид из космоса. Фото: Олег АРТЕМЬЕВ.

Вид из космоса. Фото: Олег АРТЕМЬЕВ.

– Продолжаем разбирать ваши заявки и на фото – Владивосток! Кто здесь жил или живёт? Расскажите в комментариях, что вам больше всего понравилось или нравится и по сей день в этом прекрасном городе, – написал Олег Артемьев.

Пользователи интернета даже умудрились разглядеть на снимках свои дома, а столицу Приморья назвали «жемчужиной планеты». В комментариях поблагодарили космонавта за невероятные снимки.

Кстати, мама Олега родом из Находки. В июле космонавт специально для нее снял на видео город у моря из космоса. В процессе съемки пилот космического корабля буквально восторгался пейзажами Дальнего Востока, отмечая, что это – рубежи нашей Родины.

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