Олег Артемьев показал детальные снимки Владивостока. Фото: Александр ГЛУЗ

Космонавт Олег Артемьев показал, как выглядит Дальний Восток из космоса. Об этом он рассказал на своей страничке в Telegram-канале. Пользователи соцсети отправляли пилоту космического корабля сообщения с просьбами показать, как выглядит то или иное место из космоса. В одной из таких заявок оказалась дальневосточная столица. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

На снимке – любимый Владивосток, Золотой мост и мост на остров Русский. В акваториях виднеются корабли, а вокруг – синее море и бескрайние сопки.

Вид из космоса. Фото: Олег АРТЕМЬЕВ.

– Продолжаем разбирать ваши заявки и на фото – Владивосток! Кто здесь жил или живёт? Расскажите в комментариях, что вам больше всего понравилось или нравится и по сей день в этом прекрасном городе, – написал Олег Артемьев.

Пользователи интернета даже умудрились разглядеть на снимках свои дома, а столицу Приморья назвали «жемчужиной планеты». В комментариях поблагодарили космонавта за невероятные снимки.

Кстати, мама Олега родом из Находки. В июле космонавт специально для нее снял на видео город у моря из космоса. В процессе съемки пилот космического корабля буквально восторгался пейзажами Дальнего Востока, отмечая, что это – рубежи нашей Родины.

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