Приморский «Адмирал» оформил первый в истории команды выход в полуфинал конференции КХЛ

Поздравляем с победой! Фото: ХК «Адмирал»

В субботу, 11 марта, «моряки» разгромили уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев». «Адмирал» забросил две шайбы в ворота противника и вышел в полуфинальную серию Восточной конференции КХЛ . Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Начало. Фото: КП – Владивосток

Шестая игра первого раунда плей-офф началась в 17:00 по местному времени на льду концертно-спортивного комплекса «Фетисов арена». Игра с самого начала была напряженной, «моряки» атаковали ворота уфимцев, однако первыми забросить шайбу им так и не удалось. Счет открыл нападающий «Салавата» Александр Хмелевски.

Не обошлось и без удалений: трех игроков «Адмирала» в течение первого периода удаляли со льда за нарушения, уфимцы играли в меньшинстве дважды.

Второй период тоже начался с удаления, команда противников играла в меньшинстве два раза подряд. Но и в эти минуты попытки «Адмирала» забросить шайбу не увенчались успехом.

Немногим позже «морякам» удалось сравнять счет – нападающий Павел Шен доставил шайбу в ворота «Салавата», 1:1. Через четыре минуты «Адмирал» и вовсе вырвался вперед – шайбу в ворота забросил нападающий Иван Емец.

В третьем периоде шайба угодила в ворота «моряков», забросил нападающий уфимцев Александр Хмелевски, который и открыл счет в начале игры. Счет в третьем периоде пока ничья – 2:2.

Под конец третьего периода шайбу забросил нападающий ХК «Адмирал» Антон Берлев. Этот гол стал решающим в матче, где «моряки» с седьмого места восточной конференции отправились в полуфинал!

ПО ТЕМЕ:

«Валидоловый матч». Оставит ли Тамбиев «Адмирал» и что позволило клубу выйти в плей-офф

Пресс-атташе приморского «Адмирала» прокомментировал информацию об уходе главного тренера и победы клуба в плей-офф (подробнее)

ЭТО ИНТЕРЕСНО:

Приморье защитили от угольной пыли

Рассказываем о новой технологии

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.