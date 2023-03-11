Пришел купить продуктов: в Приморье задержали сбежавшего заключенного

Те самые татуировки, которые стали особыми приметами беглеца. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Сотрудники приморской полиции задержали беглеца из колонии, который самовольно покинул ИК-20. Информацию об этом официально подтвердили в пресс-службе ведомства. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Почти три дня правоохранители гонялись за осужденным 1981 года рождения. Из колонии поселения, куда его перевели в ноябре 2022 года, он сбежал 9 марта. Тогда в некоторых населенных пунктах Приморского края объявили план-перехват.

Днем в субботу, 11 марта, стало известно, что поиски по-прежнему продолжаются. Полиция даже обходила квартиры, показывая ориентировку.

Вечером того же дня поисковые работы велись в лесном массиве в Шкотовском районе. Служебно-розыскные собаки по кличке Берта и Ямайка под руководством специалистов кинологической службы Натальи Соловьевой и Юлии Сорогиной обнаружили в поле личные вещи беглеца и вывели сотрудников полиции к месту его отхода.

Задержанный. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Как оказалось, преступник пришел прямо в поселок Шкотово, чтобы купить продукты. Там-то его и задержали сотрудники полиции.

Ранее «Комсомолка» уже рассказывала о «тяжелой судьбе» преступника. В списке его злодеяний и разбой, и убийство. Срок за решеткой он отбывает уже не в первый раз. Последнее решение по нему было принято в 2010 году: тогда суд вынес решение о лишении осужденного свободы на срок в 18 лет. Срок должен был закончиться в 2027 году. Но, судя по всему, теперь осужденный проведет еще не один год в тюрьме.

ОФИЦИАЛЬНО

– Благодаря грамотным совместным действиям сотрудников ГУФСИН и УМВД задержан осужденный Ивченко В.А., 1981 года рождения, ранее оставивший место отбывания наказания в колонии-поселении в Артеме. Руководство благодарит за оказанное содействие сотрудников полиции, средств массовой информации и жителей Приморья, – сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Приморскому краю.

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