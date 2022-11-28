Приморцы встретили посреди дороги знаменитого леопарда Казанову

Впервые Казанова попался в фотоловушку еще в 2021 году. Фото: принтскрин видео.

Жители Приморского края повстречали дикого леопарда у дороги в полусотни километрах от Уссурийского заповедника. Люди успели снять на видео дикого зверя и поделились кадрами со специалистами. Изучив ролик, ученые дирекции заповедников «Земли леопарда» пришли к заключению: с большой долей вероятности приморцы увидели именно знаменитого Казанову.

Этого пятнистого красавца в конце 2021 года впервые зафиксировали после перехода на восток через Транссибирскую магистраль. Сопоставление имеющихся данных геолокации показывает: самец отметился в 11 километрах от места изначальной фиксации в районе охотхозяйства «Северная». Уникальность события в том, что новое место – самая восточная и самая дальняя от ядра популяции точка видео-регистрации леопарда в современной истории исследований. Таким образом первопроходец вновь установил рекорд. Теперь он находится всего в восьми километрах от Уссурийского заповедника, где планируется реинтродукция этих животных. Из этих мест леопарды исчезли почти 50 лет назад.

Напомним, ранее «Комсомолка писала» о еще одной интересной встрече жителей края с хищником, но в тот раз это был тигр. Полосатую кошку заметили неподалеку от деревни Речица в Шкотовском районе. Герои нашей истории посветили фарами в сторону тигра, чтобы сделать удачные кадры и отправились домой, и это, между прочим, правильное решение. Ни в коем случае нельзя кричать, привлекать внимание хищника, махать руками из окон автомобиля. Иначе приятная встреча превратится в страшную историю. И уж точно не для полосатого.

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