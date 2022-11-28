4 котенка и мама: специалисты нацпарка «Бикин» поделились милым видео

По оценкам зоологов тигрятам на кадрах около 2-2,5 месяцев. Фото: принтскрин видео.

Маму-тигрицу с четырьмя котятами запечатлели в Приморском национальном парке «Бикин». Судя по кадрам, полосатое семейство фотоловушка поймала еще летом.

Специалисты были удивлены, что самка смогла дать такое большое потомство. Дело в том, что такой выводок котят случается очень редко, обычно у тигриц рождается максимум три малыша. По оценкам зоологов тигрятам на кадрах около 2-2,5 месяцев.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала о том, как жители Приморского края повстречали дикого леопарда у дороги в полусотни километрах от Уссурийского заповедника. Люди успели снять на видео дикого зверя и поделились кадрами со специалистами. Изучив ролик, ученые дирекции заповедников «Земли леопарда» пришли к заключению: с большой долей вероятности приморцы увидели именно знаменитого Казанову.

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