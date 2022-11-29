Чтобы оставаться жизнерадостной и красивой: эксперт из Приморья напомнила, как важно проверять женское здоровье

Вопросы, которые касаются здоровья, с каждой женщиной обсуждаются индивидуально. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Чтобы женщина могла радоваться жизни, заниматься любимым делом и оставаться энергичной, в первую очередь стоит с любовью и заботой относиться к своему здоровью. Ведь это источник гармонии и красоты. Что же необходимо, чтобы прекрасно чувствовать себя, несмотря на возраст? О самых важных и полезных вещах, которые касаются женского здоровья с «Комсомолкой» поговорила заведующая женской консультацией роддома №3 Марина Михайлова.

Марина Михайлова. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

По словам специалиста, женщина, которая не жалуется на свое самочувствие, должна в обязательном порядке посещать гинеколога один раз в год. В осмотр входит молочная железа, берется мазок на раковые клетки, если пациентке больше 45 лет, ей нужно сдать анализ крови на онкомаркеры. Записаться к участковому акушеру-гинекологу в роддом №3 можно через портал Госуслуг либо по телефону, который указан на сайте.

Если же женщина состоит на учете в женской консультации с какой-либо гинекологической патологией, то количество приемов в год определяет непосредственно сам врач. Все обсуждается индивидуально.

– Хочется также рассказать о тех пациентках, которые решили, что готовы стать мамами и готовятся забеременеть. За 2-3 месяца, а лучше даже за полгода до планирования беременности прийти на прием к акушеру-гинекологу, чтобы пройти обследование и подготовиться. Это так называемая прегравидарная подготовка.

Это необходимо для того, чтобы беременность прошла хорошо, и у женщины родился здоровый малыш, ведь именно этого и хотят все мамы. Что касается обследования женщин возрастной категории 55+, специалист также рекомендует в обязательном порядке раз в год обследоваться у врача.

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