К стрессу - строго, к себе – бережно: делимся полезными советами с прекрасной половиной человечества

Учимся заботиться о себе в трудные времена. Фото: Евгения ГУСЕВА

В современном мире женщина успевает занимать сразу несколько ролей: специалиста, дочери, жены, мамы - и это лишь малая часть. Конечно, каждая из них прекрасна, но порой, когда пытаешься везде преуспеть, сталкиваешься с усталостью и даже выгоранием. Не самой приятной «вишенкой на торте» становится стресс. «Комсомолка» уверена, что прекрасная половина человечества должна уметь выделять время на себя любимых, чтобы набираться сил, а затем смело идти дальше и покорять социальные вершины. Мы пообщались с основательницей женского клуба и пространства для творчества и духовных практик People feel во Владивостоке Анастасией Кругловой, девушка рассказала о нескольких способах, которые помогут поймать равновесие и прийти в себя в столь быстром темпе жизни.

Анастасия Круглова. Фото: Вероника СМЫШЛЯЕВА

Начнем с того, что на бытовом уровне стрессом часто называют любое психологическое или эмоциональное напряжение. Появиться оно может откуда угодно: тяжелый день на работе, ссора с близким человеком, неприятная ситуация и так далее. Все это истощает организм, но мы вместе с экспертом подготовили топ методов, чтобы помочь себе выйти из этого неприятного состояния.

МЕДИТАЦИЯ

- Наши переживания - это все не мы. Важно вернуться к себе, погрузиться в тишину - там истина. Идеальный способ для этого - медитация. Сядьте удобно, сосредоточьтесь на дыхании, почувствуйте звуки, которые вас окружают, запахи, температуру воздуха, ткань, которая прилегает к вашему телу. Пройдите сквозь мысли, но не оценивайте их. Сквозь ощущения в теле, сквозь переживания и страхи, почувствуйте себя ребенком, который сидит на дне океана, где нет никого. Вы просто есть. Дышите, и все остальное в мире неважно. Наблюдайте свое дыхание, и когда достигните состояния тишины, побудьте в нем, и через некоторое время выходите из медитации. При стрессе в мозг поступает сигнал тревоги, поэтому дыхание - это эффективный способ насыщения мозга кислородом, вследствие чего мозг успокаивается.

Медитация - отличный способ привести мысли в порядок. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Медитировать можно как в тишине, так и под специальную музыку, которую легко найти в интернете по поиску или в специальных группах. Для атмосферы вы можете зажечь свечи или благовония с ароматом, который вам больше всего понравится. Главное - найти такое место, где вас никто не будет отвлекать какое-то время, чтобы вы могли побыть наедине с собой. Кстати, кто-то предпочитает включать на фоне шум воды, дождя, пение птиц и другие звуки, которые ассоциируются с природой.

ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ

- Второй способ - физическая активность. Полностью погрузитесь в спорт, и все ненужные мысли сразу отступят. Вниманием вы уйдете в ощущения своего тела, и оно уже точно вам скажет куда больше, чем засоренный мыслями мозг. Выплеснуть и прожить эмоции можно в танце, включите музыку и минут 15 погрузитесь в нее. Эмоции выйдут наружу экологично, а тело скажет спасибо.

Тело скажет вам спасибо. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Этот способ приятен еще и тем, что на тренировку можно позвать с собой подругу или выйти на пробежку всей семьей. Любимая музыка, безусловно, поднимет настроение, даже если вы потанцуете или попрыгаете под нее не больше десяти минут. К тому же регулярные физические тренировки помогают преодолеть себя. В итоге у человека повышается самооценка, появляется уверенность в своих силах и возможностях. И не стоит забывать, что спорт дает дополнительную жизненную энергию, которая снимает накопившуюся усталость.

ОТДЫХ

- Не совершайте никаких действий, чтобы «решить проблемы». Важно, из какого состояния вы что-то делаете. Поэтому во время стресса дайте себе отдых и уже, когда успокоитесь и отвлечетесь, через некоторое время вернитесь к насущным вопросам. Более того, проблема будет решаться намного быстрее или даже без вашего участия. Зажгите благовония, наберите ванну, поухаживайте за собой, дайте себе любовь и заботу, побудьте в чистом состоянии дитя, женщины.

Поухаживайте за собой, подарите себе любовь и заботу. Фото: Евгения ГУСЕВА

Есть всем известная фраза «Утро вечера мудренее», когда дело касается внутренних переживаний, стоит к ней прислушаться. Наилучшее решение поставленных задач приходит в спокойный светлый ум, поэтому порой так важно «отстать» от себя.

СВИДАНИЕ С ПЕРЕЖИВАНИЯМИ

- И еще есть такой метод, как полное погружение в ваши переживания. Вы можете раз в неделю устраивать с ними свидание. «Встречайтесь» с ними только в установленные часы, накручивайте себя полностью, до полного абсурда. Вылейте все, что накопилось, побудьте в этом состоянии. Поверьте, уже через десять минут вы будете смеяться над этими мыслями.

Этот метод интересен тем, что если вы представите самый ужасный исход событий, и что он уже произошел, вам будет больше нечего бояться. Мозг поймет, что вы знаете, как выйти из самой необычной ситуации, да и у вас прибавится веры и уверенности в себе.

- И в конце хочу сказать, просто доверьтесь себе, почувствуйте, что где бы вы не находились, что бы вы не делали, даже если вам кажется, что все идет не так как хочется, это вам на благо, таков ваш путь. Вы везде будете в безопасности, все случится в свое время, когда вы будете к этому готовы. Мы не можем повлиять на многие вещи, которые происходят в жизни, но мы можем повлиять на то как к ним относиться. Наше состояние - это наша ответственность. Всем любви и гармонии.

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