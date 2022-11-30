Условно: в страшной трагедии двухлетней давности, произошедшей в Приморье, поставлена точка

Место трагедии. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Водителю самосвала, который сбил маленькую девочку в Приморье, вынесли приговор. Судебные тяжбы длились чуть больше двух лет. Накануне в деле, поразившем весь Приморский край, поставили точку. Какое наказание понесет житель города Фокино – читайте в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Для начала вернемся к страшным событиям тех дней. Все случилось в конце сентября 2020 года на трассе Владивосток – Находка. Если быть точными – в районе пляжа «Песочница», популярное в Фокино место отдыха. Сейчас можно смело сделать выводы, что причиной трагедии стала банальная человеческая беспечность. Причем речь здесь не о водителе, которого осудили, а о других участниках движения. В их числе и взрослые, потащившие несовершеннолетних через дорогу, где не было пешеходного перехода, и дети, которые ринулись перебегать проезжую часть, и даже третий участник – очевидец произошедшего, который после ЧП скрылся с места аварии. В какой-то степени именно его маневр повлиял на исход событий того жаркого осеннего дня, но об этом почему-то никто не говорит.

РОКОВОЙ СЕНТЯБРЬ 2020 ГОДА

История была такова: 48-летний водитель двигался в Павловск на груженом самосвале. Как станет известно позже, вся путевая документация была в наличии у мужчины вместе с отметками медика, механика, диспетчера. То есть, и автомобиль был исправен, и человек был, так сказать, в ясном уме и здравии. Трасса, по которой ехал самосвал, на тот момент была пустой, а на обочине одиноко стоял авто марки Honda CR-V.

В какой-то момент рулевой кроссовера решил продолжить свой путь и выехал на трассу – благо препятствий для этого не было. Самосвалу это тоже никак не мешало. И по роковой случайности в эту же минуту возле дороги возникла группа людей: две взрослые женщины с детьми. Водитель «Хонды», который, напомним, только выехал с обочины, тут же решил пропустить пешеходов и притормозил, еще не успев набрать скорость. Однако тот факт, что сзади уже едет груженый самосвал, управляющий которого о планах другого автомобилиста никак не может знать наперед, видимо не учел никто из участников движения.

Рулевой габаритного транспорта молниеносно понял, что остановиться тяжелую машину уже никак не получится. Решение нужно было принимать за доли секунды: либо кювет с правой стороны, либо столкновение с Honda CR-V, и третий, более менее пригодный вариант, – пустая на тот момент полоса встречного движения. Съехать в кювет при условии, что в кабине самосвала тоже находился несовершеннолетний – так себе затея, согласитесь? И шофер свернул направо. Этот «поворот не туда» стал переломным моментом в его судьбе.

Погибшая под колесами самосвала. Фото: Соцсети

Вернемся к пешеходам и «Хонде», которая их пропускала. Толпа детей во главе с двумя женщинами ринулась пересекать дорогу. По какой причине взрослые не увидели движущийся самосвал – до сих пор остается загадкой. Почему ни одна из матерей не остановила ребят – вопрос, который так и будет преследовать всех участников трагедии до конца жизни.

Что касается шофера габаритной машины, он до последнего пытался уйти от столкновения и даже по итогу пересек полосу, предназначенную для встречного движения, остановившись уже на обочине. На трассе, кстати, не было ни пешеходного перехода, ни даже разделительной полосы – одно сплошное дорожное полотно. Поэтому встречная полоса в данном контексте понятие, так сказать, условное. Но даже грамотные и слаженные действия не помогли избежать трагедии. Факт остается фактом: кто-то из ребят успел добежать до края дороги, одна из женщин остановилась перед самосвалом, и только маленькой восьмилетней девочке суждено было в этот день погибнуть под колесами автомобиля.

В салоне самосвала был закреплен видеорегистратор, который помог пролить свет на произошедшее. «Комсомолка» ранее публиковала страшные кадры последних минут жизни белокурой девочки, но только без звука – душераздирающие крики водителя и его пассажира в ту минуту выдержать сможет не каждый. Да и слабонервным лучше этот видеоролик не смотреть. Вместе с погибшей девочкой дрогу переходила ее мама, которая в последнюю секунду выпустила руку маленькой дочки из своей ладони. И это тоже видно на кадрах. На руках у нее в этот момент находился еще и младенец.

ОФИЦИАЛЬНО

На место происшествия сразу же прибыли сотрудники ГИБДД. Чуть позже в ведомстве уточнили, что наезд на несовершеннолетних произошел в район 99 километра автодороги « Артем – Находка». Пострадали две девочки 8 и 9 лет. Одна из них скончалась на месте происшествия, вторая – госпитализирована в тяжелом состоянии. Забегая вперед, отвечаем сразу – сейчас жизни и здоровью пострадавшей ничего не угрожает.

НАМ ГОВОРЯТ

Ни для кого не секрет, что Фокино – городишка маленький, а потому новость о том, что произошло неподалеку от базы отдыха на пляже, разлетелась очень быстро. Местные жители, казалось, условно разбились на два противостоящих друг другу лагеря: кто-то яростно порицал водителя, отпуская гневные оскорбления в его адрес, другие же пытались обелить шофера, приводя различные доводы. Один из таких – скоростной режим. Даже на записи с видеорегистратора видно, что скорость у самосвала была небольшая. И это притом, что на участке, где произошла авария, действует скоростное ограничение в 90 километров в час. Чуть позже экспертиза показала, что у габаритного транспорта скорость была и вовсе ниже 50-40 километров в час.

Стоп-кадр с видео. Фото: КП – Владивосток

СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА

Что касается самого водителя, его жизнь с того дня буквально разделилась на «до» и «после». Начались длительные судебные тяжбы, разбирательства. Специалисты завели уголовное дело, которое в какой-то момент было переквалифицировано с одной статьи на другую, родные девочки стали требовать денег в качестве компенсации, а это ни много ни мало – пять миллионов рублей, потом четыре. Моральное состояние и шофера, и его пассажира – 12-летнего ребенка, и вовсе оставляло желать лучшего. И это не мудрено: увидеть своими глазами то, что довелось увидеть этим двум, не хотелось бы никому и никогда. Да и к тому же, водителю грозил реальный срок лишения свободы. Но неожиданно для него все завершилось иначе.

Процесс длился чуть больше двух лет и, наконец, решение по делу было принято в конце ноября 2022 года. Редакция «Комсомолки» связалась с Фокинским городским судом Приморского края, чтобы подтвердить уже имеющуюся у нас информацию. Собеседник корреспондента внес ясность в отношении приговора.

ТОЧКА В УГОЛОВНОМ ДЕЛЕ

Как оказалось, судили мужчину по части 3 стать 264 Уголовного кодекса Российской федерации. Речь идет о нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека. Суд назначил наказание в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы, а также лишение права заниматься деятельность, связанной с управлением транспортными средствами, на 1,6 года. Согласно статье 73 УК РФ, наказание изменили на условное с испытательным сроком в два года. Видимо, суд пришел к выводу о возможности исправления осужденного без реального отбывания наказания.

Точка в громком деле поставлена и, как стало известно редакции, сам рулевой самосвала решением удовлетворен и оспаривать его не планирует. Однако у всех, кто знаком с ситуацией, возникает вполне резонный вопрос: какое же правило дорожного движения нарушил водитель самосвала в тот злополучный день?...

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