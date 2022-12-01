В зоопарке Уссурийска новоселье отмечает кенгуренок Кевин

Кенгуренок Кевин. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Зоопарк Уссурийска «Чудесный» поделился прекрасными новостями, теперь в большую звериную семью присоединился новый житель – кенгуренок Кевин. Малыш заселился в просторный теплый вольер 29 ноября и уже прекрасно освоился на новом месте. О том, откуда и как он попал в Приморье, корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» рассказала директор зоопарка Екатерина Зотова.

Прежде чем Кевин попал в Уссурийск, между «Чудесным» и Белгородским зоопарком шли переговоры два месяца. По словам директора, это достаточно долгий процесс, но главное, что малыша доставили в ценности и сохранности.

– Кенгуренок родился в зоопарке Белгорода, там остались его родители. Так как ему уже год, он самостоятельно может жить отдельно от них. Его поместили в большой теплый вольер. Ветеринары сказали, что здоровью Кевина ничего не угрожает, однако ему все равно предстоит какое-то время побыть на карантине, поэтому к нему сейчас заходит только один сотрудник, – объяснила Екатерина Зотова.

Животное полно сил и энергии. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Кстати, имя сумчатому придумали прямо в аэропорту, когда он наконец-то прибыл в Приморский край. По словам директора, оно само пришло на ум, когда малыша впервые увидели вживую. Кевин очень быстро освоился на новом месте, уже требует яблоки, которые ему так полюбились в день новоселья, скачет по вольеру, «умывается». Так сказать, прихорашивается перед приходом гостей, которые захотят на него взглянуть.

– Когда закончится зима и уйдут холода, мы выпустим его в большой вольер на улице. В планах поселить к нему самку, но ее мы уже возьмем из другого зоопарка, чтобы не было риска смешения крови.

Для зоопарка «Чудесный» огромное счастье поделиться такой прекрасной новостью. Кевин стал первым кенгуру, поселившимся здесь. На глазах у сотрудников, а также гостей и жителей города малыш кенгуру превратится в большого и сильного зверя. А пока он поедает яблоки и нежится в теплом вольере.

Кенгуренок прибыл из Белгорода. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

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