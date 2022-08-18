Спасенная в Приморье тигрица переехала в московский зоопарк

Тигрицу нашли в декабре 2021 года. Фото: Дальневосточный филиал центра "Амурский тигр"

Амурская тигрица, которую спасли в декабре 2021 года, не смогла адаптироваться к условиям дикой природы. Как рассказали в пресс-службе «Амурский тигр», ей нужен специальный рацион и постоянный ветеринарный контроль, поэтому ее решили перевезти в Центр воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка.

Раненную полосатую хищницу в декабре 2021 года обнаружил рыбак на берегу ключа Черемшаны реки Синегорка в Анучинском районе Приморского края. Тогда ей было всего 4-5 месяцев. Мужчина обратился к инспекторам охотнадзора, которые отловили тигрицу и доставили в центр реабилитации.

Оказалось, что у малышки отмерли мышечная и кожная ткани на нижней челюсти. Скорее всего она осталась без мамы, а когда искала, чем можно поживиться, на нее напали лисы или собаки.

Оперировали беднягу врач Никита Верещак и ассистент Андрей Продан. К счастью, сейчас жизни хищницы ничего не угрожает, но травмы все-равно негативно повлияли на нее: на челюсти не появляется шерсть, а резцы и вовсе растут неправильно. Именно поэтому полосатой редкой кошке нужен особый рацион и ветеринарный контроль.

Хищницу оперировали врач Никита Верещак и ассистент Андрей Продан. Фото: Дальневосточный филиал центра "Амурский тигр"

Как рассказал генеральный директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев, зубы можно удалить, но вот отсутствие шерсти – это настоящая проблема. Хищница не сможет нормально питаться другими животными, так как незащищенная кожа будет травмироваться, летом она может загноиться, а зимой отмерзнуть.

– Свою лепту будут вносить и кровососущие насекомые, поэтому отпустить её на волю — это обречь на вечные мучения. В связи с этим, специалисты коллегиально приняли решение не выпускать тигрицу в дикую природу. Росприроднадзор согласился с доводами специалистов, и хищница отправилась на постоянное место жительство в Москву.

В столицу России тигрицу доставила авиакомпания «Аэрофлот», и сейчас полосатая кошка осваивается в своем новом вольере. Как рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова, хищница пока что ведет себя недоверчиво и агрессивно, но начинает нормально есть.

В Москве тигрица ведет себя агрессивно и недоверчиво. Фото: Дальневосточный филиал центра "Амурский тигр"

– В начале осени начнется курс ее лечения и последующей реабилитации под контролем ветврачей. В перспективе она сможет принять участие в программе размножения и создания искусственной популяции этого редкого и знакового для нашей страны вида.

Напомним, что в первый день Восточного экономического форума, 5 сентября, во Владивостоке состоится II Международный форум по сохранению тигра во время которого расскажут, сколько полосатых редких хищников живет в России.

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