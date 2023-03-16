Следователь с Камчатки раскрыл ряд жестоких преступлений насильника из Читы

Мужчину обвиняют сразу в трех злодеяниях. Фото: Алексей БУЛАТОВ

43-летний насильник из Читы перебрался на Камчатку в то время, как его искали в Забайкальском крае. Пока он находился в родном городе, успел напасть минимум на трех девушек, а после упаковал чемодан и отправился на полуостров. От правосудия ему сбежать не удалось, мужчину задержали и теперь ему светит более 10 лет колонии строгого режима, сообщает «Комсомольская правда – Дальний Восток».

В пресс-службе следственного комитета корреспонденту рассказали, что преступник уехал на Камчатский край по работе, так он и попался в руки следователя. Мужчину обвиняют сразу в трех злодеяниях: в изнасиловании, в покушении на половую неприкосновенность с угрозой убийством и в разбое. Более того, в ведомстве отметили, что он уже был судим за подобного рода преступления.

В период с 29 на 30 сентября 2022 года пьяный читинец избил 23-летнюю девушку с психическим заболеванием и изнасиловал ее. Пока специалисты расследовали это дело, выяснили, что обвиняемый в апреле того же года, опять-таки находясь под действием алкоголя попытался изнасиловать 27-летнюю жертву. Злоумышленник несколько раз ударил ее, а затем достал нож, угрожая кровавой расправой. Однако не смог довести свой ужасный план до конца, потерпевшая сбежала через балкон.

– Более того, в мае 2022 года мужчина, оказавшись в квартире 37-летней местной жительницы, решил обогатиться за ее счет. Он внезапно напал на женщину, ударил ее стеклянной бутылкой по голове, после чего связал ноги и попытался надеть ей голову полимерный пакет, предварительно наполненный дымом от горючего вещества, а после потребовал передать ему деньги. Мужчине удалось похитить с банковского счета 1500 рублей, – рассказали в Следственном комитете по Камчатскому краю.

Сейчас обвиняемый находится под стражей. Уголовные дела переданы прокурору.

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