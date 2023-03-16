Звезда «Дома-2» из Владивостока вслед за сестрой со скандалом разводится с мужем

Брак продержался почти 6 лет. Фото: из соцсетей

Одна из самых ярких участниц «Дома-2», уроженка Владивостока Ольга Рапунцель вслед за сестрой Аленой Савкиной разводится со своим супругом Дмитрием Дмитриенко. Новостью с фанатами изначально поделился мужчина в своих социальных сетях, Ольга спустя время призналась, ей тяжело, но она справится со всеми трудностями, ведь у нее есть любимые дочери. Мирно разойтись у звездной пары не получилось, экс-участник телестройки уверяет, теперь от него требуют миллионы и квартиру, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

История любви будущих знаменитостей началась на телепроекте «Дом-2». Свадьбу молодые сыграли в 2017 году, а в 2018 у них появился первый ребенок – малышка Василиса. В 2020 пара рассказала поклонникам о рождении второй девочки – Софии, а затем покинула проект.

Несмотря на, казалось бы, семейную идиллию, показанную в социальных сетях, супруги не ладили. После рождения первого малыша выяснилось, что Дмитрия улучили в измене, но Ольга дала ему второй шанс. Однако в феврале этого года мужчина выложил пост с громкой надписью «МЫ РАЗВОДИМСЯ».

– Дорогие друзья, к сожалению, я вынужден сообщить, что это время настало. Мы с Олей всем делились с вами. Спустя длительный период ссор и разногласий я все же решился обратиться к адвокатам и заявил иск о расторжении брака. Наша история любви закончилась, в этот раз окончательно.

С этого момента скандал в семье стал разрастаться с новой силой. 8 марта на своей странице в соцсети экс-участник проекта «Дом-2» рассказал, что бывшая возлюбленная требует от него миллионы и квартиру. Но он ей отказал и предложил пойти в суд. Пока что на этом конфликт прерывается. По словам Дмитрия, исковое заявление Ольга так и не подала.

На данный момент то, что действительно объединяет скандальную пару – любовь к их дочкам. Оба выкладывают фотографии Софии и Василисы с самыми теплыми словами.

Также в феврале этого года бывшая участница скандальной телестройки из Владивостока заявила, что прекратила общение с сестрой Аленой Савкиной. У второй, кстати, тоже распался брак с мужем-стриптизером Ильей Семиным. Это второй избранник, с которым не удалось построить счастье. Но девушка не унывает и продолжает воспитывать детей и делиться подробностями своей жизни с аудиторией.

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