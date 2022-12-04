Рассказываем, как приморцам ухаживать за главным символом 2023 года

Кролик очень чистоплотное животное. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Чем ближе 2023 год, тем больше фотографий милых ушастых кроликов попадается на просторах интернета, в журналах и газетах, на открытках и атрибутах Нового года. А как быть, если на милого зверька, который к тому же совсем скоро займет лидирующую позицию по китайскому календарю, хочется видеть не только на картинках, но и дома? Комфортно ли вообще таким животных у людей в квартирах? О том, как стать хозяином этого прекрасного питомца, корреспонденту «Комсомольской правды — Владивосток» рассказал директор зоопарка «Садгород» Сергей Асновин.

— Завести кролика в квартире реально? Что для этого нужно?

— Реально, но в квартире не должно быть сквозняков, чтобы кролик не заболел. В клетке всегда должно быть сухо, кролики не любят мокнуть. Вода - свежая и чистая, а корм в миске круглосуточно. Кормить можно сеном, любыми овощами и фруктами, но обязательно свежими, не подсовывайте питомцу гнилые продукты и мокрую траву, тогда у него может случиться вздутие живота. Вообще не бойтесь разнообразить рацион зверька, ведь есть зерновые корма, комбикорм. И обязательно вакцинируйте кролика от болезней, о прививках вам подробно расскажет непосредственно ветеринар.

А еще по словам Сергея за этими шустрыми пушистиками нужен глаз да глаз. Дома их можно держать в клетке, но, когда вы их выпустите, они поскачут изучать провода, мебель и потаенные уголки квартиры.

— Чем категорически нельзя кормить кролика?

— Многие думают, что раз кролик травоядный, то он съест все с удовольствием без какого-либо вреда для здоровья, но это не так. Им нельзя давать хвощ, мать-и-мачеху. Можно побаловать молочаем и одуванчиками, но совсем немного, смешивая с другим кормом.

Помимо того, что придется следить за тем, чтобы у кролика всегда была еда, убираться в его вольере придется каждый день. Это обязательно. Тем более, если вы привели ушастика в квартиру, это поможет избежать неприятного запаха. Кролики не любят, когда грязно. Такие вот они воспитанные. Или привередливые?

— Сколько может прожить кролик в квартире, и когда его можно забирать от крольчихи?

— Кролика можно забирать от мамы, когда ему исполнится два месяца. К этому времени малыши обычно едят все, что дают. В среднем эти животные живут пять лет.

— Эти животные славятся своей любвеобильностью, выживет ли кролик без пары?

— Одного кролика вполне можно держать дома, неважно самка это или самец.

И несмотря на то, что это очень милые животные постоянно обнимать, брать на ручки и гладить их нельзя. Животному может это не понравиться, укусит или поцарапает. И если зверька нужно куда-то перенести, но он не дается в руки, ни в коем случае не хватайте его за уши, так вы навредите питомцу, лучше возьмите его за шкирку. А главное помните, мы в ответе за тех, кого приручили.

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