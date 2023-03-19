Правительство Чукотки ушло в отставку в полном составе

Президент России Владимир Путин подписал 15 марта указ об освобождении Романа Копина с должности Губернатора. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В пресс-службе Чукотского АО объявили, что правительство Чукотки в полном составе ушло в отставку в соответствии с Уставом региона. Соответствующее решение принял временно исполняющий обязанности Губернатора Владислав Кузнецов, сообщает «Комсомольская правда – Дальний Восток».

Президент России Владимир Путин подписал 15 марта указ об освобождении Романа Копина с должности Губернатора Чукотского АО по собственному желанию. Врио главы назначили Владислава Кузнецова. Сотрудники Правительства региона и заместители Губернатора будут исполнять свои обязанности до формирования нового состава.

Врио губернатора также отметил, что теперь его задача – создать условия для того, чтобы каждый житель округа чувствовал себя в безопасности и видел свое будущее в родном крае, который, безусловно, продолжает развиваться.

– Чукотский автономный округ красив и богат природными ресурсами, но главное его достояние – это люди. Я очень рассчитываю на совместную работу с жителями – всегда открыт к предложениям и идеям.

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