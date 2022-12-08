Наелся, но не спит: в Приморье спасают медвежонка-мусорщика из ЕАО, преодолевшего 1000 километров ради каши и яблок

Временное жилище «пациента» оборудовали на территории Центра «Тигр». Фото: Центр реабилитации диких животных «Центр "Тигр"»

Истощенный бурый медвежонок преодолел более тысячи километров пути в Приморье, чтобы пройти реабилитацию для зимней спячки. Эта история началась в Еврейской автономной области. Неравнодушные нашли бурого уже сироткой. Он ошивался вокруг помоек, чтобы найти хотя бы немного еды в ноябре 2022 года. Рассказываем, улучшилось ли его состояние.

Медвежонок идет на поправку. Цель – набрать достаточно жира, чтобы все-таки уйти в зимнюю спячку – почти достигнута. В реабилитационном Центре животных «Тигр», который взял опеку над мишкой из соседнего региона, заявили, что результаты превосходят ожидание:

– Медвежонок сейчас весит 42 кг, а при поступлении его вес был всего 23 кг!

В Приморском крае еще тепло, и засыпать косолапому точно рано. Новый этап наступит для животного примерно через две недели.

История мишки-мусорщика уникальна. В ноябре жители ЕАО обратились в службу охотнадзора из-за переживаний о хищнике, которого не раз видели у жилых районов. Инспекторы привезли бурого малыша в МРОО Центр «Тигр», чтобы доверить опытным ветеринарам. Здесь его откармливали кашами и яблоками. Ради этого и 1000 километров (а это примерное расстояние от Приморья до региона-соседа) проехать не жалко. Перевезли животное инспекторы.

В действительности далеко не все медведи впали в спячку. На Камчатке целая семья пока не выбрала зимнего места жительства. Во время пурги мама хищников и двумя медвежатами прятались от осадков прямо на автобусной остановке. Более того, «Комсомольская правда – Владивосток» узнала, что ждет семью в дальнейшем.

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