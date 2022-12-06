На Камчатке медведица с медвежатами прятались от пурги на остановке

Ситуацией уже заинтересовались специалисты. Фото: принтскрин видео.

Жители Камчатки то и дело натыкаются на косолапое семейство – медведицу с тремя медвежатами. Сначала их повстречал водитель автобуса на трассе недалеко от поселка Таежный. Судя по всему, животные бродят в поисках пищи, так как рядом с их местом обитания есть мусорки. Эта теория подтверждается, ведь их застали за трапезой у бака с отходами. После троица пряталась от вьюги прямо на остановке.

Ситуацией уже заинтересовались специалисты, об этом корреспонденту «Комсомольской правды» рассказали в пресс-службе правительства. За медведями будут наблюдать до тех пор, пока они не впадут в спячку, так как это нехарактерное поведение для медведицы с потомством. Возможно, где-то неподалеку находится их берлога и животные просто наедаются перед спячкой.

Напомним, ранее «Комсомолка» писала о полярных хищниках, которые терроризировали жителей Чукотки. Белые медведи повадились прогуливаться по чукотскому поселку Биллингс. Осенью местные жители видели хищника больше 40 раз. Люди были в панике – они переживали не только за себя, но и за своих животных.

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