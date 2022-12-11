Мэр Владивостока принял участие в шоу «Вкус Дальнего Востока». Фото: принтскрин видео.

Ресторан Zuma, который сгорел во Владивостоке в ночь с 6 на 7 декабря, это явно не про место, а про людей и дух заведения. Почему, спросите вы. А потому, что несмотря на недавнее происшествия, проекты команды продолжают жить. Яркий пример – съемки «Вкус Дальнего Востока». Причем мероприятие прошло не только с шеф-поваром заведения Евгением Митрохиным, но и необычным гостем – главой города Константином Шестаковым.

Съемки проходили в баре на Светланской, 3, дружественное заведение предоставило команде «Зумы» помещение, а посудой и продуктами подсобил шеф-повар еще одного ресторана Валерий Богатырев.

Участники шоу готовили дальневосточную уху – с палтусом, вишневым лососем, ракушками, кальмаром.

– Какую рыбу сам люблю? Нашу, дальневосточную, на чем сам вырос. Палтус – супер, нерка – очень вкусно, корюшка, наверное, во всех вариантах прекрасна, и в ухе тоже. Ну а так – должна быть красная рыба, такая жирненькая, – поделился личным во время записи эфира Константин Владимирович.

Кстати говоря, перед съемкой мэр вручил почетную грамоту Евгению – за активное участие в жизни дальневосточной столицы, высокий профессионализм в организации различных мероприятий, например, фестиваля «Я, мы, тигр».

Константин Шестаков вручил Евгению Митрохину почетную грамоту за активное участие в жизни Владивостока. Фото: Ресторан Zuma

– Продолжаем работать, несмотря на обстоятельства! – написали представители Zuma.

Напомним, в ночь с 6 на 7 декабря поступила информация, что ресторан Zuma, распложенный на Фонтанной, 2, объят огнем. На место происшествия оперативно прибыли специалисты МЧС, они тушили пожар 9,5 часов. В результате выгорело 500 квадратных метров. Пострадавших нет.

Сейчас решается вопрос о том, будет ли ресторан открываться вновь. Многие жители Приморья и известные рестораторы выразили надежду, что однажды заведение вновь распахнет свои двери.

СПРАВКА «КП»

История создания ресторана Zuma началась 11 лет назад, в 2011 году. До очередного дня рождения в феврале заведение не дожило всего два месяца. Почти вместе с открытием пришел нынешний бренд-шеф Егор Анисимов, амбассадор культуры заведения.

Развивалась команда стремительными темпами, открывая совсем не азиатскую культуру, а, скорее, дальневосточную. Блюда завоевывали внимание публики и даже премии.

Уже в 2017 году Zuma стала обладателем статуэтки «Лучший региональный ресторан 2017» по версии GQ, а далее оставалась ежегодным победителем трех звезд 2017/2020 за винную карту независимой премии RWA (Russian Wine Awards). Крупнейший паназиатский ресторан на Дальнем Востоке в том же году занял 25 место в рейтинге лучших ресторанов России по версии Всероссийской ресторанной премии WHERETOEAT RUSSIA. На 8 декабря 2022 года занимает 33 место.

С 2016 года Zuma проводила ежегодный международный фестиваль живых камчатских крабов «Держи краба!», а с 2018 года – фестиваль дальневосточного гребешка «На Гребне!». В фестивалях команда не просто участвовала, а создавала концепты проектов вместе с властями, туристическими центрами и рестораторами.

Zuma внедрила во Владивосток культуру приглашать именитых шеф-поваров для обучения, мастер-классов, обмена опытом. Именно так ресторан стал интернациональным и популярным далеко за пределами России. Среди них Юдзиро Такахаши, шеф-повара со звездой «Мишлен», основатель и владелец пятизвездочного ресторана Le Sputnik в Токио, а также повара Арам Мнацаканов, Рашид Рахманов, Рудольф ван Нунен, Игорь Гришечкин, Ярослав Гурский, Буба Белкхит.

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