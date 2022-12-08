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8 декабря 2022 4:30

Как феникс из пепла: приморцы всем сердцем верят, что Zuma обязательно вернется

Люди по всей стране поддерживают сгоревший во Владивостоке ресторан Zuma
Екатерина МАКСИМОВА
Команда Zuma не опускает руки.

Команда Zuma не опускает руки.

Фото: Александр ХИТРОВ

Если вы живете во Владивостоке всю свою жизнь, то хоть раз были в ресторане Zuma. Если оказались здесь проездом и интересовались, где попробовать морепродукты и авторские блюда, вас несомненно направляли именно туда. Для столицы Приморского края, это не просто заведение, это место с огромной историей. Жители Дальнего Востока отказываются верить в то, что пожар навсегда забрал один из известнейших в мире паназиатских ресторанов. Рестораторы Приморья уже оказывают поддержку своим коллегам, а люди пишут теплые слова. «Комсомолка» напоминает, как много прекрасных моментов подарил Zuma городу и нашей команде.

ЖЕМЧУЖИНЫ ZUMA

Повара ресторана – настоящие мастера своего дела, они доказывали это не раз, не только на городских праздниках и фестивалях, но и на всю страну. Совсем недавно гуру изысканной кухни Егор Анисимов стал первым в номинации «Шеф-повар региона Дальневосточного Федерального округа» премии «Завтрак Шефа». А шеф-кондитер Роза Захарян восхитила участниц проекта «Красиво подано» от Комсомольской правды» фирменным блюдом. Это был нежнейший десерт «Фурана», который подавали только в Zuma. Мы надеемся, что когда-нибудь обязательно попробуем его еще раз. В будущее ресторана верят многие.

бренд-шеф ресторана Zuma Егор Анисимов.

бренд-шеф ресторана Zuma Егор Анисимов.

Фото: Александр ХИТРОВ

Шеф-кондитер Zuma Роза Захарян.

Шеф-кондитер Zuma Роза Захарян.

Фото: Вадим ПОПОВ

– «Временно не работаем» – обнадеживает! Очень надеюсь, что скора откроется новая Zuma, – пишет в социальных сетях знаменитая приморская «русалка» Анастасия Слободчикова.

ТЕПЛЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ

Команда ресторана знает, что такое дарить эмоции и радость. В 2021 году Zuma совместно с «Комсомолкой» праздновали масленицу в Центре отдыха «Комета». Ресторан подготовил для гостей больше тысячи блинов, горячие и прохладительные напитки совершенно бесплатно, а мы – развлекательную программу с конкурсами и призами, традиционное сжигание чучела. Празднество прошло на ура.

Масштабное празднование масленицы.

Масштабное празднование масленицы.

Фото: Вадим ПОПОВ

Команда ежегодно проводила всероссийские фестивали, которые посвящены продвижению местных продуктов: гребешка (фестиваль «На Гребне!») и краба (фестиваль «Держи Краба»). В этих событиях участвовали представители разных регионов.

Ресторан Zuma.

Ресторан Zuma.

Фото: Александр ХИТРОВ

ZUMA НАВСЕГДА В СЕРДЦАХ

– Когда ранним утром узнала о том, что сгорел ресторан Zuma, не поверила. Написала сообщения с соболезнованиями нескольким людям в их команде, которых я хорошо знаю. Они, как всегда, держатся молодцами. Это был один из моих любимых ресторанов Владивостока, он был безупречен! Бывать там для меня (хотя я очень часто посещаю разные заведения города) всегда праздник. Этот ресторан был образцом гастрономической культуры на всем Дальнем Востоке, действительно, визитной карточкой нашего города, о нем знали и его высоко ценили во всей стране. Просто безумно жаль! Я очень надеюсь, что появится новая Zuma, еще круче прежней, – высказалась ресторанный обозреватель Мария Стеблянко.

На случившееся одним из первых также отреагировал Александр Сысоевглавный ресторанный обозреватель страны.

– Какой кошмар: владивостокская Zuma горит. Надеюсь, что никто не пострадал, но потеря для индустрии колоссальная – Zuma это не только один из лучших ресторанов Дальнего Востока, но и образец блестящего операционного менеджмента и длительной стабильности по всем параметрам. Мои искренние соболезнования команде и любая поддержка по любому вопросу. Держитесь, дорогие мои.

Свою поддержку ресторану выражают и известные блогеры страны.

– Как бы это не звучало, но сейчас время, когда сносится все старое и отжившее себя, уходят старые энергии, чтобы зашли новые. Да, в моменте – это трагедия, это очень печально. Искренне жаль. Но в масштабе – это новый этап, возможность возродиться и стать еще ярче, лучше и интереснее. Искренне желаю вам не сдаваться. Ждем возвращения новой Zuma, – поделилась Алена Набиуллина.

Рестораторы Владивостока и Хабаровска уже направили списки открытых вакансий, чтобы 250 человек, которые остались без «дома» в преддверии Нового года, смогли найти себе дело по душе.

«Комсомольская правда – Владивосток» искренне сочувствует всем, для кого Zuma был не просто работой, а частью жизни. Наши совместные проекты – это по любви и навсегда в наших сердцах. Верим, что у вас все получится.

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Общество: ВОПРОС ДНЯПожар в ресторане Zuma 7 декабря 2022