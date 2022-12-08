Как феникс из пепла: приморцы всем сердцем верят, что Zuma обязательно вернется

Команда Zuma не опускает руки. Фото: Александр ХИТРОВ

Если вы живете во Владивостоке всю свою жизнь, то хоть раз были в ресторане Zuma. Если оказались здесь проездом и интересовались, где попробовать морепродукты и авторские блюда, вас несомненно направляли именно туда. Для столицы Приморского края, это не просто заведение, это место с огромной историей. Жители Дальнего Востока отказываются верить в то, что пожар навсегда забрал один из известнейших в мире паназиатских ресторанов. Рестораторы Приморья уже оказывают поддержку своим коллегам, а люди пишут теплые слова. «Комсомолка» напоминает, как много прекрасных моментов подарил Zuma городу и нашей команде.

ЖЕМЧУЖИНЫ ZUMA

Повара ресторана – настоящие мастера своего дела, они доказывали это не раз, не только на городских праздниках и фестивалях, но и на всю страну. Совсем недавно гуру изысканной кухни Егор Анисимов стал первым в номинации «Шеф-повар региона Дальневосточного Федерального округа» премии «Завтрак Шефа». А шеф-кондитер Роза Захарян восхитила участниц проекта «Красиво подано» от Комсомольской правды» фирменным блюдом. Это был нежнейший десерт «Фурана», который подавали только в Zuma. Мы надеемся, что когда-нибудь обязательно попробуем его еще раз. В будущее ресторана верят многие.

бренд-шеф ресторана Zuma Егор Анисимов. Фото: Александр ХИТРОВ

Шеф-кондитер Zuma Роза Захарян. Фото: Вадим ПОПОВ

– «Временно не работаем» – обнадеживает! Очень надеюсь, что скора откроется новая Zuma, – пишет в социальных сетях знаменитая приморская «русалка» Анастасия Слободчикова.

ТЕПЛЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ

Команда ресторана знает, что такое дарить эмоции и радость. В 2021 году Zuma совместно с «Комсомолкой» праздновали масленицу в Центре отдыха «Комета». Ресторан подготовил для гостей больше тысячи блинов, горячие и прохладительные напитки совершенно бесплатно, а мы – развлекательную программу с конкурсами и призами, традиционное сжигание чучела. Празднество прошло на ура.

Масштабное празднование масленицы. Фото: Вадим ПОПОВ

Команда ежегодно проводила всероссийские фестивали, которые посвящены продвижению местных продуктов: гребешка (фестиваль «На Гребне!») и краба (фестиваль «Держи Краба»). В этих событиях участвовали представители разных регионов.

Ресторан Zuma. Фото: Александр ХИТРОВ

ZUMA НАВСЕГДА В СЕРДЦАХ

– Когда ранним утром узнала о том, что сгорел ресторан Zuma, не поверила. Написала сообщения с соболезнованиями нескольким людям в их команде, которых я хорошо знаю. Они, как всегда, держатся молодцами. Это был один из моих любимых ресторанов Владивостока, он был безупречен! Бывать там для меня (хотя я очень часто посещаю разные заведения города) всегда праздник. Этот ресторан был образцом гастрономической культуры на всем Дальнем Востоке, действительно, визитной карточкой нашего города, о нем знали и его высоко ценили во всей стране. Просто безумно жаль! Я очень надеюсь, что появится новая Zuma, еще круче прежней, – высказалась ресторанный обозреватель Мария Стеблянко.

На случившееся одним из первых также отреагировал Александр Сысоев – главный ресторанный обозреватель страны.

– Какой кошмар: владивостокская Zuma горит. Надеюсь, что никто не пострадал, но потеря для индустрии колоссальная – Zuma это не только один из лучших ресторанов Дальнего Востока, но и образец блестящего операционного менеджмента и длительной стабильности по всем параметрам. Мои искренние соболезнования команде и любая поддержка по любому вопросу. Держитесь, дорогие мои.

Свою поддержку ресторану выражают и известные блогеры страны.

– Как бы это не звучало, но сейчас время, когда сносится все старое и отжившее себя, уходят старые энергии, чтобы зашли новые. Да, в моменте – это трагедия, это очень печально. Искренне жаль. Но в масштабе – это новый этап, возможность возродиться и стать еще ярче, лучше и интереснее. Искренне желаю вам не сдаваться. Ждем возвращения новой Zuma, – поделилась Алена Набиуллина.

Рестораторы Владивостока и Хабаровска уже направили списки открытых вакансий, чтобы 250 человек, которые остались без «дома» в преддверии Нового года, смогли найти себе дело по душе.

«Комсомольская правда – Владивосток» искренне сочувствует всем, для кого Zuma был не просто работой, а частью жизни. Наши совместные проекты – это по любви и навсегда в наших сердцах. Верим, что у вас все получится.

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