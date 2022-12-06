Необычная благотворительная акция прошла во Владивостоке. Фото: Максим ДОЛБНИН/администрация Владивостока

Необычная благотворительная акция прошла 5 декабря в спортивно-концертном комплексе «Фетисов Арена» в столице Приморья. Она была посвящена помощи питомцам фонда «Умка» и состоялась во время легендарного противостояния «Адмирала» и «Амура». Пришли на матч более 5000 болельщиков, которые не остались равнодушными к судьбам четвероногих друзей. Таким образом, фанаты хоккеистов внесли свой вклад в общее дело и собрали почти полтонны корма для бездомных животных, сообщили в мэрии Владивостока.

Следует отметить, что оставить лакомства в фойе площадки могли все желающие. Кроме того, принимались и денежные пожертвования. Потратят все собранные средства на покупку необходимых вещей для подопечных фонда.

Потратят все собранные средства на покупку необходимых вещей для четвероногих друзей. Фото: Максим ДОЛБНИН/администрация Владивостока

Организатором масштабной акции была администрация города, а проводилась она в рамках проекта «Животные города В».

– По самым предварительным подсчетам, неравнодушные болельщики «Адмирала» принесли и оставили фонду «Умка» около 500 килограммов различного корма. Это были люди самых разных возрастов – от малышей до их бабушек и дедушек. Проект получился. Он обязательно будет жить. Ведь чем чаще мы будем проводить такие мероприятия, тем больше людей откликнутся, – сказала общественный советник главы города Владивостока Екатерина Бабенко.

Неравнодушные спортивные болельщики помогли бездомным животным. Фото: Максим ДОЛБНИН/администрация Владивостока

В планах администрации – продолжить подобные акции. О желании участвовать в них уже заявили другие общественные организации, которые работают с бездомными животными.

Напомним, «Комсомольская правда» писала, что сотрудничество с зоозащитниками ведется уже долгое время. Во Владивостоке проходят благотворительные выставки-раздачи бездомных животных, появляются новые площадки для дрессировки и выгула собак и многое другое.

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