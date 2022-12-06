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НовостиВладивосток6 декабря 2022 2:45

Почти полтонны корма собрали для бездомных животных фанаты «Адмирала» в Приморье

Акция прошла во Владивостоке во время матча с «Амуром»
Юлия ШЕСТЕРНИНА
Необычная благотворительная акция прошла во Владивостоке.

Необычная благотворительная акция прошла во Владивостоке.

Фото: Максим ДОЛБНИН/администрация Владивостока

Необычная благотворительная акция прошла 5 декабря в спортивно-концертном комплексе «Фетисов Арена» в столице Приморья. Она была посвящена помощи питомцам фонда «Умка» и состоялась во время легендарного противостояния «Адмирала» и «Амура». Пришли на матч более 5000 болельщиков, которые не остались равнодушными к судьбам четвероногих друзей. Таким образом, фанаты хоккеистов внесли свой вклад в общее дело и собрали почти полтонны корма для бездомных животных, сообщили в мэрии Владивостока.

Следует отметить, что оставить лакомства в фойе площадки могли все желающие. Кроме того, принимались и денежные пожертвования. Потратят все собранные средства на покупку необходимых вещей для подопечных фонда.

Потратят все собранные средства на покупку необходимых вещей для четвероногих друзей.

Потратят все собранные средства на покупку необходимых вещей для четвероногих друзей.

Фото: Максим ДОЛБНИН/администрация Владивостока

Организатором масштабной акции была администрация города, а проводилась она в рамках проекта «Животные города В».

– По самым предварительным подсчетам, неравнодушные болельщики «Адмирала» принесли и оставили фонду «Умка» около 500 килограммов различного корма. Это были люди самых разных возрастов – от малышей до их бабушек и дедушек. Проект получился. Он обязательно будет жить. Ведь чем чаще мы будем проводить такие мероприятия, тем больше людей откликнутся, – сказала общественный советник главы города Владивостока Екатерина Бабенко.

Неравнодушные спортивные болельщики помогли бездомным животным.

Неравнодушные спортивные болельщики помогли бездомным животным.

Фото: Максим ДОЛБНИН/администрация Владивостока

В планах администрации – продолжить подобные акции. О желании участвовать в них уже заявили другие общественные организации, которые работают с бездомными животными.

Напомним, «Комсомольская правда» писала, что сотрудничество с зоозащитниками ведется уже долгое время. Во Владивостоке проходят благотворительные выставки-раздачи бездомных животных, появляются новые площадки для дрессировки и выгула собак и многое другое.

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